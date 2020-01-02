" ألون خطية بطلعت حرب الثقافي".. بطلعت حرب 4 يناير

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، معرض بعنوان "ألوان خطية" وذلك بمركز طلعت حرب الثقافي- بالسيدة نفيسة- التابع للصندوق، وذلك في تمام السادسة مساء السبت 4 يناير الجاري.



ويضم المعرض 70 عمل للفنان الدكتور سامي بخيت، تتضمن آيات من القرآن الكريم متنوعة تمزج بين عناصر الخط العربي اليدوي وخطوط الكمبيوتر في إطار متناغم ومتألف دون الإخلال بجماليات الخط العربي.



فيما تتناول فكرة المعرض تقديم رؤية وأبعاد جديدة للكتابات والخطوط العربية التى تتسم بكثير من السمات الجمالية بالاضافة الى دورها المقدس فى تدوين القرآن الكريم.



وتخرج " بخيت" من كلية الفنون التطبيقية _ قسم الزخرفة بجامعة حلوان 1982، حصل على درجة الدكتوراه فى الفلسفة فى الفنون التطبيقية عام2011، صمم بوستر وكتالوج معرض القاهرة الدولى للكتاب 1995، كذلك صمم طابع البريد الخاص باليوبيل الذهبى لوزارة الشباب والرياضة وحصل من خلالة على الجائزة الولى من الوزارة، بالإضافة إلى تصميم حوالى 300 غلاف للعديد من الكتب والمجلات.

