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وزير السياحة يتفقد تطوير منطقة "شجرة مريم"

الخميس 02/يناير/2020 - 04:02 م
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بوابة الفجر
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تفقد صباح اليوم الخميس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية بشجرة السيدة مريم العذراء والمنطقة المحيطة بها، ومحكى البئر بمنطقة المطرية بالقاهرة، والتي تعد أحد نقاط مسار العائلة المقدسة بمصر.

وذلك بحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والمهندس وعد أبو العلا رئيس قطاع المشروعات، والدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية وعدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات المحافظة.

وخلال الجولة أعرب الدكتور خالد العناني، عن حرصه الشديد على أن تكون أولى جولاته التفقدية هذا العام هي زيارة شجرة السيدة العذراء مريم، أحد نقاط مسار العائلة المقدسة. 

وأكد "العناني"، أهمية عنصر الوقت في الانتهاء من كافة أعمال تطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية بها والمنطقة المحيطة بالشجرة عقب انتهاء الشركة المنفذة لأعمال الصرف الصحي، مشيرًا إلى أهمية المشاركة المجتمعية في أعمال التطوير.
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الكلمات المفتاحية

وزير السياحة والاثار وزارة السياحة والاثار مسار العائلة المقدسة شجرة مريم

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