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أبرزها حرق الدمى.. أغرب احتفالات الكريسماس 2020 (صور)

الخميس 02/يناير/2020 - 03:59 م
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بوابة الفجر
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تتعدد أشكال الاحتفال بليلة عيد الميلاد “الكريسماس” في كل بلد حول العالم بما يرتبط بعادات وتقاليد كل شعب، وتأتى بعض العادات في بعض البلاد غير مألوفة وغريبة، ونستعرض فيما يلي أغرب احتفالات الكريسماس حول العالم:

النمسا – سانتا بوجهه المرعب:
يرتدى بعض الشباب ملابس تنكرية مخيفة، تعرف بزي "بابا نويل الشيطان"، وذلك ليسود الاعتقاد بأنه يتجول ليلقن الدرس لكل الأطفال غير المطيعين.

كولومبيا-حرق الدمى:
واشتهرت المدينة بحرق الدمى المصنوعة من القش والقماش ليلة الكريسماس، وذلك لاعتقادهم انها تمثل الأشخاص الذين يكرهونهم وينبغي التخلص منهم في العام الجديد.

ألمانيا-اختباء المخلل:
من العادات المضحكة وغريبة نوعا ما في ألمانيا، هو إخفاء مخلل في مكان داخل أغصان الشجرة، وإعطاء هدية إضافية لأي طفل يجدها، كما يسود الاعتقاد عند البعض أن هذا التقليد يعود إلى إسبانيا، عندما تم احتجاز صبيين صغيرين كسجناء داخل برميل مخلل، وأنقذ القديس نيكولاس الأولاد وأعادهم إلى الحياة.

فنزويلا- التزلج على الجليد:
في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، يستعد سكان المدينة بالتزلج على الجليد كل عام في صباح عيد الميلاد، وتيتم غلق العديد من شوارع المدينة أمام حركة المرور اعتبارا من الساعة 8 صباحًا في ذات اليوم، حتي يستطيع الناس التزلج للوصول إلى الكنيسة بأمان، وتعود الأسطورة في فنزويلا إن الأطفال ينامون بدانتيل واحد من ألواحهم المربوطة حول إصبعهم، بينما يتدلى الآخر من النافذة حتى يتمكن أصدقاؤهم من إيقاظهم بقطعة الدانتيل.
أبرزها حرق الدمى.. أغرب احتفالات الكريسماس 2020 (صور)
أبرزها حرق الدمى.. أغرب احتفالات الكريسماس 2020 (صور)
أبرزها حرق الدمى.. أغرب احتفالات الكريسماس 2020 (صور)
أبرزها حرق الدمى.. أغرب احتفالات الكريسماس 2020 (صور)
أبرزها حرق الدمى.. أغرب احتفالات الكريسماس 2020 (صور)
أبرزها حرق الدمى.. أغرب احتفالات الكريسماس 2020 (صور)
أبرزها حرق الدمى.. أغرب احتفالات الكريسماس 2020 (صور)
أبرزها حرق الدمى.. أغرب احتفالات الكريسماس 2020 (صور)
أبرزها حرق الدمى.. أغرب احتفالات الكريسماس 2020 (صور)
أبرزها حرق الدمى.. أغرب احتفالات الكريسماس 2020 (صور)
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الكلمات المفتاحية

راس السنه حرق الدمى الكريسماس

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