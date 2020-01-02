مشاهدة مباراة الأهلي والفيحاء بث مباشر اليوم الخميس 2/1/2020 في كأس خادم الحرمين الشريفين

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والفيحاء الخميس 2/1/2020 في كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يسعى فريق الأهلي لاستكمال رحلته في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين مع مديره الفني السويسري كريستيان جروس، ولكن قبل ذلك يجب عليه تخطي عقبة مضيفه فريق الفيحاء في مساء يوم الخميس الموافق 2 يناير 2020.





موعد مباراة الأهلي ضد الفيحاء والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الدور ثمن النهائي ضمن فعاليات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.





موعد مباراة الأهلي والفيحاء الخميس في كأس خادم الحرمين الشريفين: والقنوات الناقلة لمُباراة الأهلي ضد الفيحاء بث مباشر