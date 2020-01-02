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شاهد.. رايحين نسهر لمحمد رمضان تقترب من 2 ونصف مليون مشاهدة على يوتيوب

الخميس 02/يناير/2020 - 03:52 م
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رايحين نسهر
رايحين نسهر
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طرح النجم محمد رمضان، أمس الأربعاء 1/1/2020، أحدث كليباته "رايحين نسهر"، عبر يوتيوب.

يلا نسهر تتخطى الـ2 مليون مشاهدة

ويقترب كليب "رايحين نسهر"، من الـ2 ونصف مليون مشاهدة، بعد أقل من يومين على طرحه، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهو ما يعد نجاحًا كبيرًا.

أعمال غنائية قبل رايحين نسهر 

واعتاد محمد رمضان مؤخرًا، على تقديم أغاني من تأديته للجماهير، وهو ما زاد من نجوميته، وحقق شعبية كبيرة في هذا اللون من الغناء.

رايحين نسهر لون مختلف

وتخالف أغنية "رايحين نسهر" لمحمد رمضان، نوعية الأغاني والكليبات التي قدمها "الأسطورة"، حيث لم تحمل كلمات الفخر بالنفس، التي اعتاد على تكرارها في كل كليباته.

استعداده لرمضان 2020

ويشارك محمد رمضان النجمة اللبنانية "نور"، في أحدث أعماله الدرامية، المقرر عرضها في رمضان 2020، من خلال تقديم مسلسل "البرنس"، والذي يضم كوكبة ونخمة كبيرة من نجوم الشباك.

شاهد كليب رايحين نسهر:

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