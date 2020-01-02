عضو باتحاد الصناعات: الرقمنة لن تلغي دور العنصر البشري



وأشار "البهي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "همزة وصل" المذاع عبر قناة النيل للأخبار، اليوم الخميس، إلى أن تطبيق نظام الإقرارات الضريبية الإليكترونية، هو فائدة للممول، وللدولة معا، حيث أن الدولة تحصل على حقها مباشرة، والممول يوثق تعامله، ولا يكون هناك ااحتمال للخطأ





وأوضح عضو اتحاد الصناعات، أن تطبيق هذا النظام، سيساهم في حصر المجتمع الضريبي، وأن تطبيق الرقمنة لن يلغي الاعتماد على العنصر البشري، وأن الإيرادات تمثل نحو 80% من إيرادات الدولة.



قال المهندس محمد البهي، عضو اتحاد الصناعات، إن القطاع الصناعي، يعد أكثر قطاع منتظم وملتزم في تقديم الإقرارات الضريبية، مشيدا بتوجه الدولة لرقمنة تقديم الإقرارات الضريبية، باعتبار التحول الرقمي أحد أدوات العصر.