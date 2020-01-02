Advertisements
Advertisements
Advertisements

وفاة "قطعة الكريستال" الإعلامية نجوى القاسم

الخميس 02/يناير/2020 - 03:46 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

انتشرت حالة من الحزن في الوسط الإعلامي بعد فقده الإعلامية اللبنانية المميزة  نجوى قاسم، التي توفيت صباح يوم الخميس بمنزلها في دبي إثر أزمة قلبية عن عمر 51 عاما حيث أنها من مواليد 17 فبراير 1968.

نعي ورثاء الراحلة نجوى القاسم 

جاءت الكثير من ردود الأفعال تنعي الراحلة نجوى القاسم، متذكرين تميزها الإعلامي والأخلاقي، فجاءت الكثير من التغريدات على موقع التدوينات المصغر تويتر وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي متأثرة بالغ التأثر بوفاتها. 

علق السفير السعودي بالإمارات تركي الدخيل على وفاتها في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: " وداعاً للصديقة الغالية الأستاذة نجوى قاسم... وداعاً سيدة الأخلاق والأدب والمهنية والاحترافية... وداعاً صديقة الجميع... رحمة الله عليك رحمة واسعة... إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما غرد مالك الروقي مدير أخبار قناة MBC في السعودية على حسابه بتويتر معلنا خبر الوفاة قائلا: " وفاة الزميلة نجوى قاسم مذيعة قناة العربية ... كل التعازي للزملاء ولعائلتها".

ونشرت قناة العربية خبر وفاة قاسم قائلة: "وإذ تنعى شبكة العربية والعربية الحدث الزميلة نجوى قاسم فإنها تستذكر مشوارها الصحافي الطويل الذي بدأ مع العربية منذ انطلاقتها عام 2003 كمذيعة ومراسلة ميدانية شاركت في تغطية عدد من الأخبار والحروب لا سيما في العراق وأفغانستان".

موقفها من أحداث لبنان وامنيتها للعام الجديد

جعل عمل نجوى القاسم وانتمائها الوطني، تتابع باهتمام مجريات الامور في وطنها لبنان، وتطور أحداث انتفاضة الشعب اللبناني ضد الحكومة اللبنانية، واستقالة سعد الحريري متابعات الأوضاع حتى الآن.

وكان آخر أمنيات الراحلة، ما كتبته في ليلة رأس السنة متمنية أن يحفظ الله لبنان حيث كتبت"يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب .. يا رب احفظ بلادنا وعينك على لبنان".

مشوار إعلامي مميز تركته نجوى القاسم

تعد الإعلامية الراحلة نجوى القاسم مذيعة ومقدمة برامج سياسية ذات مشوار إعلامي طويل، فهي لبنانية الجنسية لبنانية، عملت 11 عاماً في تليفزيون المستقبل، وكانت صاحبة نشاطها واضح في تغطية أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان.

بدأت مع العربية منذ انطلاقتها كمذيعة ومراسلة ميدانية شاركت في تغطية عدد من الأخبار والحروب لا سيما في العراق وأفغانستان، ومن أهم البرامج السياسية التي قدمتها البرنامج اليومي «حدث اليوم» على قناتي العربية والعربية الحدث.

تم تسميتها على موقع قناة العربية "قطعة الكريستال"، وأطلقت عليها جريدة الرياض السعودية "المراسلة الحربية".

تكريمات وجوائز نجوى القاسم

حصلت المذيعة نجوى القاسم على جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للإعلام​ في بيروت، وفي العام 2011 تم اختيارها بين أقوى مئة سيدة في العالم العربي من قبل مجلة أريبيان بزنس، و حصلت في العام 2012 على جائزة مؤسسة مي شدياق للإبداع التلفزيوني.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفاة نجوى قاسم نعي نجوى قاسم نجوى قاسم فاتة راس السنه اللبنانية نجوى قاسم الإعلامية نجوى قاسم

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يجتمع بوزير الدفاع لبحث تطورات سد النهضة

منذ نصف ساعة

عاجل.. الزمالك مهدد بفقدان نقاط مباراة أسوان دون لعب

منذ ساعة و 28 دقيقة

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

منذ يوم

عاجل.. مباراة الزمالك وأسوان مهددة بالإلغاء

منذ ساعتين و 32 دقيقة

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

الآن

ريال مدريد يحسم قراره بشأن الميركاتو الشتوي

منذ ساعة

خاص لـ"الفجر الرياضي".. حقيقة تعاقد الأهلي مع مهاجم الإفريقي التونسي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفاوض مهاجم أسوان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ يوم

اتحاد الكرة يقرر إيقاف محمد فضل

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. تعرف على سبب وفاة مذيعة قناة الحدث نجوى قاسم

منذ حوالي 4 ساعات

فضيحة جنسية لنجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 22 دقيقة

سقطة فادحة في قضية كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

منذ 35 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

الآن

الأهلي يعلن مفاجأة وراء عدم قيد كهربا في قائمته المحلية

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. وفاة مذيعة قناة الحدث نجوى قاسم

آخر أمنيات الإعلامية نجوى قاسم قبل وفاتها

لقبت بـ"قطعة الكريستال".. من هي مذيعة العربية نجوى قاسم؟

الحريري ناعيا نجوى قاسم: خسارة لنا وللإعلام اللبناني العربي

عمرو أديب ناعيا نجوى قاسم: "سيدة مُحترمة ومحترفة"

رولا خرسا ترثي الإعلامية الراحلة نجوى قاسم

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:11 م

عاجل.. مباراة الزمالك وأسوان مهددة بالإلغاء

عاجل.. السيسي يجتمع بوزير الدفاع لبحث تطورات سد النهضة

04:12 م

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

04:08 م

عاجل.. تعرف على سبب وفاة مذيعة قناة الحدث نجوى قاسم

12:57 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

09:30 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status