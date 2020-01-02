وفاة "قطعة الكريستال" الإعلامية نجوى القاسم





انتشرت حالة من الحزن في الوسط الإعلامي بعد فقده الإعلامية اللبنانية المميزة نجوى قاسم، التي توفيت صباح يوم الخميس بمنزلها في دبي إثر أزمة قلبية عن عمر 51 عاما حيث أنها من مواليد 17 فبراير 1968.





نعي ورثاء الراحلة نجوى القاسم





جاءت الكثير من ردود الأفعال تنعي الراحلة نجوى القاسم، متذكرين تميزها الإعلامي والأخلاقي، فجاءت الكثير من التغريدات على موقع التدوينات المصغر تويتر وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي متأثرة بالغ التأثر بوفاتها.





علق السفير السعودي بالإمارات تركي الدخيل على وفاتها في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: " وداعاً للصديقة الغالية الأستاذة نجوى قاسم... وداعاً سيدة الأخلاق والأدب والمهنية والاحترافية... وداعاً صديقة الجميع... رحمة الله عليك رحمة واسعة... إنا لله وإنا إليه راجعون".





كما غرد مالك الروقي مدير أخبار قناة MBC في السعودية على حسابه بتويتر معلنا خبر الوفاة قائلا: " وفاة الزميلة نجوى قاسم مذيعة قناة العربية ... كل التعازي للزملاء ولعائلتها".





ونشرت قناة العربية خبر وفاة قاسم قائلة: "وإذ تنعى شبكة العربية والعربية الحدث الزميلة نجوى قاسم فإنها تستذكر مشوارها الصحافي الطويل الذي بدأ مع العربية منذ انطلاقتها عام 2003 كمذيعة ومراسلة ميدانية شاركت في تغطية عدد من الأخبار والحروب لا سيما في العراق وأفغانستان".





موقفها من أحداث لبنان وامنيتها للعام الجديد





جعل عمل نجوى القاسم وانتمائها الوطني، تتابع باهتمام مجريات الامور في وطنها لبنان، وتطور أحداث انتفاضة الشعب اللبناني ضد الحكومة اللبنانية، واستقالة سعد الحريري متابعات الأوضاع حتى الآن.





وكان آخر أمنيات الراحلة، ما كتبته في ليلة رأس السنة متمنية أن يحفظ الله لبنان حيث كتبت"يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب .. يا رب احفظ بلادنا وعينك على لبنان".





مشوار إعلامي مميز تركته نجوى القاسم





تعد الإعلامية الراحلة نجوى القاسم مذيعة ومقدمة برامج سياسية ذات مشوار إعلامي طويل، فهي لبنانية الجنسية لبنانية، عملت 11 عاماً في تليفزيون المستقبل، وكانت صاحبة نشاطها واضح في تغطية أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان.





بدأت مع العربية منذ انطلاقتها كمذيعة ومراسلة ميدانية شاركت في تغطية عدد من الأخبار والحروب لا سيما في العراق وأفغانستان، ومن أهم البرامج السياسية التي قدمتها البرنامج اليومي «حدث اليوم» على قناتي العربية والعربية الحدث.





تم تسميتها على موقع قناة العربية "قطعة الكريستال"، وأطلقت عليها جريدة الرياض السعودية "المراسلة الحربية".





تكريمات وجوائز نجوى القاسم





حصلت المذيعة نجوى القاسم على جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للإعلام​ في بيروت، وفي العام 2011 تم اختيارها بين أقوى مئة سيدة في العالم العربي من قبل مجلة أريبيان بزنس، و حصلت في العام 2012 على جائزة مؤسسة مي شدياق للإبداع التلفزيوني.



