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تعليقًا على قرار "البناطيل المقطعة".. برلماني يطالب بحوار مجتمعي مع الشباب

الخميس 02/يناير/2020 - 03:54 م
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النائب نبيل الجمل
النائب نبيل الجمل
إسلام شعراوي
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قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن قرار الجامعات بمنع الطلاب، من الدخول إلى بسبب "البناطيل المقطعة" أو "قصات الشعر" هو قرار تنظيمي، وقانوني وسليم.

وأضاف "الجمل"، في تصريح إلى "الفجر"، أن القرار لا يتعارض مع نص المادة 54 من الدستور، "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس"، وأن مواجهة الظواهر السلبية التي تطرأ على المجتمع المصري، بين الحين والآخر لا تتطلب نصا تشريعيا.

وتابع أنه في السنوات الماضية، انتشرت ظاهرة ارتداء الشباب "بناطيل مقطعة"، بالإضافة إلى اقتناء "قصات" شعر لم نكن نعتاد عليها بالمجتمع المصري من قبل.

وأورد أن الظاهرة ازدادت في الأماكن العامة، كنوع من أنواع النزوات الشخصية، إلى أن أصبحت "موضة" في االجامعات، ما ينذر بخطر على المجتمع.

وطالب النائب، الأحزاب، بعقد جلسات حوار مجتمعي مع الشباب، بمختلف محافظات الجمهورية؛ لحثهم على الالتزام بعادات وتقاليد المجتمع الشرقي، وتوعيتهم بالمخاطر التي يبثها الغرب، حيال العرب لإفقاد هويتهم.

وكان الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، أصدر قرارا بشأن منع دخول الطلاب بشعر طويل أو "بناطيل مقطعة" للجامعة.
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الكلمات المفتاحية

النائب نبيل الجمل البناطيل المقطعة

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