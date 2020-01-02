تعليقًا على قرار "البناطيل المقطعة".. برلماني يطالب بحوار مجتمعي مع الشباب





وأورد أن الظاهرة ازدادت في الأماكن العامة، كنوع من أنواع النزوات الشخصية، إلى أن أصبحت "موضة" في االجامعات، ما ينذر بخطر على المجتمع.





وطالب النائب، الأحزاب، بعقد جلسات حوار مجتمعي مع الشباب، بمختلف محافظات الجمهورية؛ لحثهم على الالتزام بعادات وتقاليد المجتمع الشرقي، وتوعيتهم بالمخاطر التي يبثها الغرب، حيال العرب لإفقاد هويتهم.



وكان الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، أصدر قرارا بشأن منع دخول الطلاب بشعر طويل أو "بناطيل مقطعة" للجامعة.



وتابع أنه في السنوات الماضية، انتشرت ظاهرة ارتداء الشباب "بناطيل مقطعة"، بالإضافة إلى اقتناء "قصات" شعر لم نكن نعتاد عليها بالمجتمع المصري من قبل.