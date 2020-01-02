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سعر الريال السعودى يرتفع مقابل الجنيه اليوم 2-1-2020

الخميس 02/يناير/2020 - 03:53 م
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سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي اليوم
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ارتفع سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 2-1-2020، حيث سجل سعر الريال 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الريال السعودى اليوم وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى:


سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.26 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.25 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.25 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.02 جنيه للشراء.
4.32 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.24 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.24 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.
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