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ننشر الخريطة البرامجية الكاملة لراديو اينرجي

الخميس 02/يناير/2020 - 03:49 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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* انضمام زهرة رامي وتامر حبيب وعودة طارق اضا لتقديم 'أضا اخف من اضا"

*استمرار برامج "عيشها بإنرجي" و"قول ياكبير" و" فول 92.1" و"بجد ع الراديو"

أعلن راديو إينرجي، تردد92.1، الخريطة البرامجية الجديدة له للعام الجديد 2020، ومن أبرز معالم الخريطة انضمام مذيعين جدد وتجديد في الشكل العام للموسيقي، ففي التفاصيل انضمت المذيعة زهرة رامي لأسرة الراديو لتقدم برنامج "إصحي بإنرجي"، والتي ستصاحب الجمهور من الأحد للخميس صباح كل يوم من الساعة السابعة وحتى العاشرة.

وانضم للمحطة في العام الجديد، السيناريست تامر حبيب، ليشارك في تقديم برنامج "ليل داخلي"، مع كلاً من هيثم دبور، ومحمد سليمان عبدالمالك، من الأحد للثلاثاء على مدار ساعتين من الساعة 7 حتى الساعة 9 مساءً ، ليصاحب المستعمين في رحلة عن عالم الكتابة والسيناريو.

العديد من البرامج التي حافظت على مكانتها في الخريطة الجديدة، فيواصل أحمد الوكيل، كل خميس تقديم برنامج "6 نقلات"، للحديث عن عالم السيارات والقيادة على مدار ساعة كاملة من الرابعة عصراً وحتى الخامسة.

ويواصل وائل منصور وسارة المنذر تقديم برنامجهم "عيشها بإنرجي"، من السبت للإربعاء وعلى مدار ساعتين من الساعة الخامسة وحتى السابعة مساءً، ويكمل باسم كميل تقديم برنامجه "فول 92.1" على مدار ساعتين في تمام الساعة الثالثة عصرا من السبت للإربعاء.

يواصل المذيع صبري زكي تقديم برنامجه "’اخرة صبري"، مساء كل خميس من العاشرة وحتي الثانية عشر مساءً، كما يواصل تقديم برنامجه "قول ياكبير"، من الأحد للاربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مروان يونس، بعد تحقيقه النجاح في برنامج "بجد ع الردايو" يواصل للعام الثاني تقديم البرنامج كل خميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً وعلى مدار ساعتين يصاحب المستعمين.

مساء كل سبت، تقدم يارا العشري برنامج "الخلاصة"، فتقدم أحد التريند وتواصل استضافة عدد من النجوم، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

هايدي زيدان تواصل تقديم برنامجها "buzz show"،مساء كل سبت في تمام الساعة السابعة مساءً لتقدم لمستعميها أحدث أخبار النجوم والأعمال الفنية.

يقدم على مدار ساعتين كل سبت وخميس استاذ الطب النفسي عمرو يسري برنامجه "من نفسي"، في تمام الساعة الثانية ضهراً، ليناقش كل ما يهم المستعمين من الجانب النفسي.

على مدار ساعتين يواصل "صديق القطر"، التواصل مع مستعمين مساء كل سبت وثلاثاء على مدار ساعتين من الثانية عشرً ليلاً وحتى الثانية صباحاً.

يعود محمد طارق اضا لتقديم برنامجه "أضا أخف من أضا"، مساء كل احد، أثنين، أربع وخميس في تمام الساعة الثانية عشر ليلاً، ويقدم معاذ ياسين برنامج "برا المجرة"، مساء كل أربعاء وخميس في تمام الساعة السابعة مساءً.

وبناء على طلب الجمهور، على مدار اليوم يتم "ميفوتكش" الذي يقدم خريطة لأبرز اماكن الاحتفالات والأحداث، "عزيزتي ماما"، لتوجيه الرسائل والنصائح للأمهات، برنامج "بجد" لمروان يونس الذي يسخر من خلاله من أحد الأخبار، "خليك منور"، الذي يمنح المستعمين رسائل دعم ويسلط الضوء على الجوانب الإيجابية، وأخيرا "دي رياضة" لتقديم أبرز الأحداث والأخبار الرياضية.
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الكلمات المفتاحية

العام 2020 أنرجي أبرز الأحداث الرياضية

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