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ندوة تثقيفية بالفيوم عن أهمية المشروعات الصغيرة للأسر (صور)
الخميس 02/يناير/2020 - 03:43 م
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ريهام على
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عقد تحت رعاية المهندس عبد القادر الجارحي، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، ندوة تثقيفية بقرية جبلة مركز سنورس ضمن أنشطة مبادرة انت عظيمة، بالتعاون بين أمانة المرأة وأمانة الحزب بسنورس.
وذلك بحضور أمين الحزب بسنورس حازم فايد والأمناء المساعدين وهيئة مكتب الحزب بسنورس.
حاضر خلال الندوة الدكتورة ميرفت عبدالعظيم أمينة المرأة بالمحافظة، حيث أشارت إلى أهمية ودور المشروعات الصغيرة في رفع مستوى الأسرة اقتصاديا.
وأكدت الدكتورة ميرفت أهمية محو الأمية للمرأة، بما يمكنها من تحقيق التواصل مع المجتمع، خاصة وأن التعليم من أهم وأبرز الحقوق للمرأة فالأمية من أهم المشاكل التي تعوق التنمية بأي مجتمع.
وأشارت إلى قضية تنظيم الأسرة وأهميتها في الحفاظ على صحة المرأة، ودفع عجلة التنمية يأتي ذلك في إطار جهود الحزب لتفعيل المشاركة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمرأة من أجل المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية مستقبلا، بما يؤكد أن الحزب يدعم وبشكل كامل المرأة المصرية في كافة جوانب الحياة.
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