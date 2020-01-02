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رشق مدرعات تركية بالحجارة في سوريا

الخميس 02/يناير/2020 - 03:43 م
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مدرعات تركية
مدرعات تركية
وكالات
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رشق بعض السكان في مدينة كوباني (عين العرب) بسوريا، دورية روسية- تركية مشتركة بالحجارة.

 

وأطلقت القوات التركية، الغاز المسيل للدموع على الأهالي الغاضبين.

 

وقد أعلنت القوات التركية، دخول رتل عسكري جديد، اليوم الخميس، من معبر كفرلوسين عند الحدود السورية مع لواء إسكندرون شمال إدلب. وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

 

يتألف الرتل من عربات عسكرية مصفحة، وسيارات محملة بالمساعدات اللوجستية، حيث توجه نحو نقاط المراقبة المنتشرة، في مناطق "خفض التصعيد".

 

دخل رتل عسكري تركي، في 26 ديسمبر الماضي، إلى الأراضي السورية عبر معبر كفرلوسين بريف إدلب الشمالي، حيث يتألف الرتل من 85 آلية على الأقل، اتجه قسم منه نحو النقطة التركية في العيس جنوب حلب، وقسم آخر توجه نحو الراشدين بضواحي حلب الغربية.

 

يذكر أن النظام السوري نفذ منذ أيام حملة قصف جوي على إدلب، والأربعاء أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأن قصفاً صاروخياً أصاب مدرسة في المحافظة، ما أدى إلى مقتل 9 مدنيين على الأقل، بينهم 5 أطفال.

 

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الكلمات المفتاحية

مدرعات تركية سوريا رشق بالحجارة

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