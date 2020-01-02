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راندا البحيري تروج لفيلمها الجديد"أسوار عالية"

الخميس 02/يناير/2020 - 05:08 م
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بوابة الفجر
رباب مصطفي
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تشارك الفنانة راندا البحيري، أخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .



نشرت الفنانة المتألقة، صورة جديدة لبوستر فيلمها الجديد" أسوار عالية"، في أحدث إطلالتها الجديدة على حسابها الشخصى، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها .



وعلقت"راندا" الصورة :" فيلم أسوار عالية إنتاج الأستاذ شريف مندور إخراج هشام العيسوي قصة وسيناريو وحوار هشام العيسوي وامل صديق عفيفي موسيقي تامر كروان قريباً جداً بدور العرض بطولة رانيا يوسف أحمد العوضي راندا البحيري عبد العزيز مخيون انتصار محمد الصاوي .. قريباً"، ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .


يذكر أن آخر أعمال الفنانة راندا البحيري، مسلسل " الأخ الكبير" :


حيث شاركت الفنانة راندا البحيري، في بطولة هذا المسلسل، وشارك في بطولته عدد من نجوم الفن منهم، محمد رجب، آيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدي، محمود حجازى، إيهاب فهمي، محمد عز .


وتدور أحداث المسلسل حول إطار درامي وإحتماعي، حول قصة شخص فقير يتواجد في حي فقير شعبي، بدعي"بولاق أبو العلا" ويمر بمراحل صعبة في حياته، ولكن يحاول التغلب عليها .

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