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صبا مبارك تشوق جمهورها بأخبار سارة في العام الجديد

الخميس 02/يناير/2020 - 04:27 م
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بوابة الفجر
رباب مصطفي
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تشارك الفنانة صبا مبارك، أخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .


نشرت الفنانة المتألقة، صورة جديدة في أحدث إطلالتها الجديدة على حسابها الشخصى، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها .


وعلقت"مبارك" الصورة :" happy new year ينعاد عليكم بالخير والسعادة بحبكم وقريبا رح أخبركم أخبار حلوة "، ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .


ظهرت صبا مبارك، في شكل أنيق ورائع، حيث ارتدت بدي أبيض ذات أكمام طويلة، وأعتمدت تسريحة شعر بسيطة وجذابة وتركته ينسدل على كتفيها ووضعت ميكب هادى وبسيط .

إطلالة مميزة للفنانة صبا مبارك فى مهرجان الجونة السينمائي:


ظهرت صبا مبارك بشكل أنيق، حيث أرتدت فستان فضي وكان قصير من الإمام وطويل من الخلف، وذات أكمام مكشوفة طويلة، واعتمدت ميكب هادي وبسيط، وظهرت بتسريحة شعر جذابة ومختلفة وتركته ينسدل على كتفيها .

يذكر أن شاركت الفنانة صبا مبارك،فى بطولة مسلسل" حارس الجبل" و شارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، منذر رياحنة، خالد القيش، وإياد نصار، إخراج سائد بشير الهوارى .

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