Advertisements
Advertisements
Advertisements

وفاة مغنية شهيرة عن عمر يناهز 21 عامًا

الخميس 02/يناير/2020 - 03:47 م
Advertisements
بوابة الفجر
مرنا مجدي
Advertisements
على الرغم من أن سبب الوفاة غير معروف بعد، فقد أكد أفراد أسرتها الأخبار العاجلة على فيسبوك، وكما كتب ابن عمها في تكريم لها: "أنت أسطورة حقيقية. إذا كنت تعرف أو سمعت موسيقاها كنت ستشعر بالقشعريرة. ارقدي في الجنة لن ننساك أبدًا، مع الكثير من الموهبة والروح الفريدة، رحيلك كان مبكر جدًا".

لم تصدر النجمة الصغيرة سوى ألبومين في حياتها المهنية. الأول Joseph's Coat وتم إصداره في عام 2015 عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها. أما الثاني Growing Pains وقد تم إصداره بعد ذلك بعامين في عام 2017.

ظهرت ليكسي في أغنية المغنية كيهلاني لعام 2015 " Jealous" وكانت لها علاقة وثيقة مع المغنية، التي كانت تندب على وفاتها المفاجئة على تويتر وإنستجرام.

كتبت كيهلاني: "ما زلت أواصل الكتابة والعودة إلى الخلف، كنت تعرفِ ما تقصده بالنسبة لي، كان الجميع يعرفون ما تعنيه لي".

تابعت كيهلاني: "لقد كنتِ مثل أختي الخاصة جدًا، لقد رأيتك تقاتلين من أجل كل ما رأيته، أنت كنت على وشك الحصول على كل شيء كنت تتحدثِ عنه دائمًا. أنا أحبك ليكسي".

في تغريدة أخرى، وصفت كيهلاني النجمة الراحلة بأختها الصغيرة.

قالت كيهلاني على إنستجرام: "هذا كان أعمق بكثير من الموسيقى، كانت هذه أختي الصغيرة".

كما نعى نجوم آخرون فقدان مغنية الراب.

قال مغني الراب ويل: "يا إلهي" كما أعاد تغريد تغريدة كيهلاني قائلة إن ليكسي كانت مثل أختها.

نعت نجمة يوتيوب جاي فيرساتشي وفاة صديقتها من خلال تسليط الضوء على حبها ودعمها.

حيث قالت: "كل شيء فعلته كنتِ دائمًا تدعميه. كنت دائمًا على اتصال وأظهرت دائمًا الكثير من الحب. كنا حتى نعمل على الموسيقى معًا. موهبتك تتجاوز القوة الملهمة. لا أستطيع أن أصدق أنني أنا أكتب هذا، ارقدي في سلام".
وفاة مغنية شهيرة عن عمر يناهز 21 عامًا
وفاة مغنية شهيرة عن عمر يناهز 21 عامًا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير ليكسي كيهلاني راب الفجر الفني

أخبار تهمك

خاص لـ"الفجر الرياضي".. حقيقة تعاقد الأهلي مع مهاجم الإفريقي التونسي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. تعرف على سبب وفاة مذيعة قناة الحدث نجوى قاسم

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يحسم قراره بشأن الميركاتو الشتوي

منذ ساعة

عاجل.. الزمالك مهدد بفقدان نقاط مباراة أسوان دون لعب

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. السيسي يجتمع بوزير الدفاع لبحث تطورات سد النهضة

منذ نصف ساعة

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ يوم

فضيحة جنسية لنجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 21 دقيقة

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

منذ 34 دقيقة

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

الآن

سقطة فادحة في قضية كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

اتحاد الكرة يقرر إيقاف محمد فضل

منذ ساعة و 22 دقيقة

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

منذ يوم

عاجل.. مباراة الزمالك وأسوان مهددة بالإلغاء

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفاوض مهاجم أسوان

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

الآن

الأهلي يعلن مفاجأة وراء عدم قيد كهربا في قائمته المحلية

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

المحكمة تستجوب مغنية شهيرة بسبب شجار في ناد للتعري

غضب عارم بعد صفع مغنية على الهواء مباشرة!

معلومات تعرفها لأول مرة عن مغنية الراب "كارد بي"

اتهام مغنية الراب كاردي بي بالاعتداء بعد مشاجرة في ناد للتعري

عاجل.. نيكي ميناج تصدم جمهورها بإعلان اعتزالها الغناء!

أول ظهور لـ نيكي ميناج بعد اتخاذها قرار الاعتزال وأبرز لقطاتها المثيرة (صور)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:11 م

عاجل.. مباراة الزمالك وأسوان مهددة بالإلغاء

عاجل.. السيسي يجتمع بوزير الدفاع لبحث تطورات سد النهضة

04:12 م

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

04:08 م

عاجل.. تعرف على سبب وفاة مذيعة قناة الحدث نجوى قاسم

12:57 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

09:30 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status