وفاة مغنية شهيرة عن عمر يناهز 21 عامًا

على الرغم من أن سبب الوفاة غير معروف بعد، فقد أكد أفراد أسرتها الأخبار العاجلة على فيسبوك، وكما كتب ابن عمها في تكريم لها: "أنت أسطورة حقيقية. إذا كنت تعرف أو سمعت موسيقاها كنت ستشعر بالقشعريرة. ارقدي في الجنة لن ننساك أبدًا، مع الكثير من الموهبة والروح الفريدة، رحيلك كان مبكر جدًا".



لم تصدر النجمة الصغيرة سوى ألبومين في حياتها المهنية. الأول Joseph's Coat وتم إصداره في عام 2015 عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها. أما الثاني Growing Pains وقد تم إصداره بعد ذلك بعامين في عام 2017.



ظهرت ليكسي في أغنية المغنية كيهلاني لعام 2015 " Jealous" وكانت لها علاقة وثيقة مع المغنية، التي كانت تندب على وفاتها المفاجئة على تويتر وإنستجرام.



كتبت كيهلاني: "ما زلت أواصل الكتابة والعودة إلى الخلف، كنت تعرفِ ما تقصده بالنسبة لي، كان الجميع يعرفون ما تعنيه لي".



تابعت كيهلاني: "لقد كنتِ مثل أختي الخاصة جدًا، لقد رأيتك تقاتلين من أجل كل ما رأيته، أنت كنت على وشك الحصول على كل شيء كنت تتحدثِ عنه دائمًا. أنا أحبك ليكسي".



في تغريدة أخرى، وصفت كيهلاني النجمة الراحلة بأختها الصغيرة.



قالت كيهلاني على إنستجرام: "هذا كان أعمق بكثير من الموسيقى، كانت هذه أختي الصغيرة".



كما نعى نجوم آخرون فقدان مغنية الراب.



قال مغني الراب ويل: "يا إلهي" كما أعاد تغريد تغريدة كيهلاني قائلة إن ليكسي كانت مثل أختها.



نعت نجمة يوتيوب جاي فيرساتشي وفاة صديقتها من خلال تسليط الضوء على حبها ودعمها.



حيث قالت: "كل شيء فعلته كنتِ دائمًا تدعميه. كنت دائمًا على اتصال وأظهرت دائمًا الكثير من الحب. كنا حتى نعمل على الموسيقى معًا. موهبتك تتجاوز القوة الملهمة. لا أستطيع أن أصدق أنني أنا أكتب هذا، ارقدي في سلام".

