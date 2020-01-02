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أخبار البورصة المصرية .. المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط 0.44% بختام أولي جسات 2020

الخميس 02/يناير/2020 - 02:47 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

أنهت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الخميس - أولي جلسات عام 2019 - على تباين بأداء المؤشرات ، بقيم تداول هزيلة تسجل 77 مليون جنيه ، و الرئيسي يتراجع بأقل من عشرى النقطة المئوية عند 13936 نقطة ، مع استمرار مبيعات الاجانب مقابل مشتريات هادئة من المصريين و العرب ، بفروق بسيطة بقيم تداول هزيلة وصلت الي 227.5 مليون جنيه ، و الرئيسي يتراجع بأقل من عشرى النقطة المئوية عند 13936 نقطة ، مع إستمرار مبيعات الأجانب مقابل مشتريات هادئة من المصريين و العرب ، بفروق بسيطة ،  وخسر رأس المال السوقى حوالي1.5مليار جنيه، ليغلق عند 706.7 مليار جنيه.

مؤشرات البورصة المصرية 

وتراجع المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوي 13899.5  نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 536.6 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1399 نقطة.

تداولات البورصة المصرية

وتراجعت قيم التداولات بالبورصة المصرية الي 227.5 مليون جنيه ، والذي جاء علي عدد 66.9 جنيه منفذة علي 11.3 ألف صفقة .

تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية 

وسجلت مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية ، نحو4.8 مليون جنيه ، بينما سجلت مشتريات المصريين والعرب نحو 3.8 مليون جنيه و1 مليون جنيه علي التوالي .
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