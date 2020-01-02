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من داخل الجيم.. رانيا يوسف تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الخميس 02/يناير/2020 - 03:58 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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تهتم الفنانة رانيا يوسف بالتفاعل الدائم مع محبيها، ومشاركتهم صور وفيديوهات من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

حيث نشرت رانيا صورة جديدة لها، ظهرت في الصور وهي داخل الجيم، ومرتدية تي شيرت باللون الأسود، وبنطلون باللون الأسود، وظهرت بتسريحة شعر جديدة، وعلقت على الصور قائلة :"إنه يوم الخميس، أستطيع أن أشم رائحة عطلة نهاية الأسبوع من هنا".

يُشار أن رانيا يُعرض لها حاليًا على قناة "mbc4" مسلسل "الآنسة فرح"، والمسلسل مأخوذ من فورمات أجنبي، وهو من ٩٠حلقة، وهو بطولة رانيا يوسف،محمد الكيلاني، تامر فرج، أسماء أبو اليزيد،أحمد خالد صالح،أحمد مجدي، عارفة عبد الرسول.
من داخل الجيم.. رانيا يوسف تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها
من داخل الجيم.. رانيا يوسف تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها
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الكلمات المفتاحية

رانيا يوسف

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