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دنيا عبدالعزيز لشريف رمزي:"كل سنة وأنت طيب يا عشرة السنين"

الخميس 02/يناير/2020 - 03:42 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرصت الفنانة دنيا عبدالعزيز، على تهنئة صديقها الفنان شريف رمزي، بعيد ميلاده، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل  الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت "دنيا" صورة أرشيفية لها، ظهرت في الصورة وهي برفقة صديقها الفنان شريف رمزي، وعلقت على الصورة قائلة:" ياه يا عبد الصمد، كنا صغيرين قوي".

وتابعت "دنيا" قائلة: "كل سنة وانت الغالي ياعشرة السنين، وربنا يفرح قلبك ويحفظك انت وعيلتك الحلوة يارب".

أنَّ أخر أعمال شريف رمزي الدرامية مشاركته في مسلسل" نصيبى وقسمتك 2" بحكاية بعنوان " أحمد يا عمر"،وهي من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري،بطولة هيدي كرم، بسمة، ماجدة منير.
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الكلمات المفتاحية

شريف رمزي دنيا عبدالعزيز

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