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جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي وموعد الاختبارات النهائي

الخميس 02/يناير/2020 - 02:43 م
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امتحانات الصف الثاني الثانوي
امتحانات الصف الثاني الثانوي
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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2019-2020، للصف الثاني الثانوي، بشكل نهائي بعد تعديله.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

وأعلنت الوزارة عن  جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي، والصف الأول.

بداية الامتحانات

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي، قي الـ11 من يناير المقبل، وتستمر حتى الـ23 من نفس الشهر.

تعديل جدول الامتحانات

وعدلت الوزارة جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي، التي كان مقررًا لها الاثنين 20 من يناير 2020، إلى يوم الأحد الموافق 19 يناير 2020، استجابة للخطاب الذي أرسله البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ بسبب الاحتفال بعيد الغطاس.

خطاب التعديل

وخاطبت وزارة التعليم، المديريات التعليمية؛ للالتزام بالمواعيد المعدلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم إعداد أي تصور لجداول الصفوف الدراسية المختلفة يتضمن إجراء امتحانات يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2020.

الامتحانات ورقية وإلكترونية

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كشفت في وقت سابق عن أن امتحانات أولى ثانوي ستكون ورقيًا، بينما امتحانات الصف الثاني الثانوي إلكترونيًا، بجميع المدارس باستثناء المدارس الغير مجهزة بالإنترنت.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي وموعد الاختبارات النهائي
جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي وموعد الاختبارات النهائي
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