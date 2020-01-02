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اختفاء طفلين بقنا في ظروف غامضة

الخميس 02/يناير/2020 - 02:42 م
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الطفلين
الطفلين
بسام عبدالحميد
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حرر والدا طفلين بقرية العركي، التابعة لمركز فرشوط بمحافظة قنا، اليوم الخميس، محضرا يفيد بتغيب طفليهما منذ أمس، في أثناء ذهابهما لمُحفظ القرآن بالقرية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، شريف عبد الحميد، بلاغًا يفيد بتغيب الطفلين علي محمد أحمد، 11 عامًا، بالصف الأول الإعدادي، وعلي عبد الفتاح محمد، 8 أعوام، من قرية العركي، التابعة لمركز فرشوط بمحافظة قنا، في أثناء ذهابهما لمُحفظ القرآن بالقرية.

وأوضح أحمد أبوزيد، أحد أقارب الطفلين، أنهما اعتادا الذهاب يوميًا لمُحفظ القرآن بالقرية، ومنذ الأمس، توجها له، إلا أنهما لم يعودا من وقتها، ولم يذهبا إلى المُحفظ، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

وتكثف الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع الأهالي، الذين استعانوا بمواقع التواصل الاجتماعي لنشر صور المتغيبين، في محاولة، لكشف ملابسات الواقعتين والعثور على الطفلين.
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