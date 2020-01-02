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خاص لـ"الفجر الرياضي".. حقيقة تعاقد الأهلي مع مهاجم الإفريقي التونسي

الخميس 02/يناير/2020 - 02:29 م
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بوابة الفجر
وسام محمد
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كشف حمزة وصلاتي، مدير الكرة بنادي الإفريقي التونسي، عن توصل نادي لاتفاق مع ياسين شماخي مهاجم الفريق لتجديد عقده.


وقال وصلاتي في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي": " اقتربنا من تجديد تعاقد ياسين الشماخي، بعدما توصلنا معه لاتفاق على كافة التفاصيل".


وأشار: "من المقرر أن نعقد جلسة مع الشماخي خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل إنهاء الأمر بشكل رسمي".


وأضاف: " اللاعب لم يمانع في تجديد عقده مع الفريق من البداية، الرغبة كانت من الطرفين، لذلك الأمر لم يستغرق وقتا طويلا".


وعن مفاوضات الأهلي مع الشماخي قائلا: "لا أعلم مدى صحة هذه الأقاويل، لكن ربما يكون وسطاء يعرضون الأمر على اللاعب".


وأتم: "لم يصلنا أي عروض من أي فريق بشأن الشماخي".


وينتهي تعاقد الشماخي مع الإفريقي التونسي بنهاية الموسم الجاري.


وانضم الشماخي إلى الإفريقي التونسي في صيف 2017 قادما من فريق الأولمبي الباجي.


وشارك الشماخي في 7 مباريات مع الإفريقي التونسي هذا الموسم وسجل 5 أهداف وصنع اثنين اخرين.

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الكلمات المفتاحية

ياسين الشماخي الدوري التونسي الافريقي التونسي

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