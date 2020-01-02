ضحى الزهيري تنهار من البكاء على الهواء فور سماعها خبر وفاة نجوى قاسم

انهارت الإعلامية ضحى الزهيري، على الهواء من البكاء فور سماعها خبر وفاة صديقتها الإعلامية نجوى قاسم.





يُشار أن الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم رحلت عنا عالمنا ظهر اليوم الخميس الموافق 2 أكتوبر،بعد إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 52 عامًا.



وفي سياق آخر، وُلدت الإعلامية الراحلة نجوى يوم 7 يوليو عام 1967 في بلدة جون، عملت مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية، أهمها البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي العربية والعربية الحدث، وقامت بتغطية أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان.







