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ضحى الزهيري تنهار من البكاء على الهواء فور سماعها خبر وفاة نجوى قاسم

الخميس 02/يناير/2020 - 02:34 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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انهارت الإعلامية ضحى الزهيري، على الهواء من البكاء فور سماعها خبر وفاة صديقتها الإعلامية نجوى قاسم.


يُشار أن الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم رحلت عنا عالمنا ظهر اليوم الخميس الموافق 2 أكتوبر،بعد إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 52 عامًا.

وفي سياق آخر، وُلدت الإعلامية الراحلة نجوى يوم 7 يوليو عام 1967 في بلدة جون، عملت مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية، أهمها البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي العربية والعربية الحدث، وقامت بتغطية أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان.



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