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مفاجأة مثيرة.. شهر ديسمبر 32 يوما في السودان (صورة)

الخميس 02/يناير/2020 - 02:35 م
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السودان
السودان
وكالات
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ظهرت صورة تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لجواز سفر سوداني، ظهر فيها ختم الهجرة والجوازات في مطار الخرطوم بتاريخ 32 ديسمبر 2019.

 

وأثارت الصورة، جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين مشكك ومؤكد لصحة الواقعة.

 

وكشف مدير الإعلام والعلاقات العامة بالشرطة السودانية، اللواء حسن حامد، حقيقة الصورة، قائلا: إن الصورة عبارة عن عملية تعديل "فوتوشوب" تمت على صورة جواز آخر.

 

وأكد اللواء حسن حامد، أنه لا علاقة للشرطة، بالختم المصاحب للجواز المتداول، ولا بالإجراء المذكور، وأنه لم تجر معاملة على هذا النحو إطلاقا.

 

مفاجأة مثيرة.. شهر ديسمبر 32 يوما في السودان (صورة)
مفاجأة مثيرة.. شهر ديسمبر 32 يوما في السودان (صورة)
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الكلمات المفتاحية

شهر ديسمبر السودان الجوازات السودانية 32 يوم

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