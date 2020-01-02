كريتي سانون عن دورها في فيلم Panipat: أشعر أنني أكثر ثقة في المخاطرة



تقول الممثلة الهندية كريتي سانون، أنها تنتقد أداءها كثيرًا وتحللها لتتحقق مما كان خاطئًا أو صائبًا.



قدمت الممثلة كريتي سانون، أول ظهور لها في بوليوود منذ خمسة أعوام مع فيلم Heropanti، ومنذ ذلك الحين لم تنظر إلى الوراء أبدًا.



في العام الماضي، ظهرت في فيلم Housefull 4 متعدد الأغنيات مع أكشاي كومار، كما لعبت دور البطولة في تعدد Lukka Chuppi مقابل كارتيك آريان. قد يكون أداء فيلميها الآخرين في العام الماضي Panipat وفيلم Arjun Patiala، أقل من التوقعات، لكن تم الترحيب بأدائها في هذه الأفلام.



تشعر كريتي بأنها تتطور كممثلة



قالت كريتي في مقابلة معها: "لقد تطورت بالتأكيد كعنصر فاعل على مر السنين. لم يكن لدي أي تدريب في أي دورة صناعة الأفلام، وليس لدي خلفية، كل ما تعلمته هو في العمل. عملي التمثيل هو عضوي وعفوي للغاية ولكن يتطلب بعضًا من الواجب المنزلي، ولا توجد صيغة ثابتة حيث يجب أن يكون الشخص قادرًا على فهم مهنته بشكل أفضل، ومعرفة ما هو العمل وما هو غير ذلك، أو يحتاج المرء إلى العمل وتجربته أو التفكير في طريقة أخرى يمكنك بها، وقالت مفاجأة للجمهور كل هذه الأشياء تنميني".



كريتي تؤمن أيضًا بتحليل عملها



تابعت كريتي قائلة: "عندما يتعلق الأمر بأدائي، فأنا شديدة الانتقاد بشأنه. أقوم بتحليل أدائي وأرى ما حدث من خطأ أو صواب. أشعر باليوم الذي أشعر فيه بالسعادة أو الرضا، ثم يصبح ذهني راكدًا، هذا ما لا أريده".



وأضافت كريتي: "لقد تعلمت من الأخطاء ومن خلال القيام بذلك، أشعر أنني قد وسعت أفقي. والآن أنا أنظر إلى الأمور من منظور مختلف".





ليس هذا فقط، فإن الممثلة البالغة من العمر 29 عامًا منفتحة الآن للقيام بأدوار أكثر خطورة وتحديًا. وجاء هذا الإدراك لها أكثر قليلًا بعد تصوير دورها في فيلم Panipat.



قالت كريتي: "أدوار مثل دوري في فيلم Panipatتشجعك وتمنحك الثقة في القيام بشيء مختلف. لم يكن من السهل بالنسبة لي أن أصف تلك الشخصية لأنها كانت تستند إلى شخص حقيقي يمثل شخصية مهمة في تاريخنا. أنا محظوظة لأنني حصلت على فرصة للقيام بهذا الدور، وأشعر أنني أكثر ثقة في المخاطرة".



في عام 2020، تم تعيين كريتي لجذب معجبيها بالأدوار التي لم تقم بها من قبل على الشاشة. ستُلعب دور أم بديلة في فيلم Mimi، وهي أيضًا جزء من فيلم أكشاي كومار Bachchan Pandey.



قالت كريتي عن دورها في فيلم Mimi: "أنا متحمسة للغاية لدوري في فيلم Mimiلأنه أول فيلم يثقل كاهلي تمامًا. موضوع الفيلم مهم جدًا ولم يتم إعداد العديد من الأفلام بشكل صحيح حول موضوع الأرحام. أنا سعيدة جدًا بالعمل مع الأشخاص الذين تمكنوا من إنشاء مثل هذا الفيلم المهم".

