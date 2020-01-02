Advertisements
Advertisements
Advertisements

كريتي سانون عن دورها في فيلم Panipat: أشعر أنني أكثر ثقة في المخاطرة

الخميس 02/يناير/2020 - 02:32 م
Advertisements
بوابة الفجر
مرنا مجدي
Advertisements

تقول الممثلة الهندية كريتي سانون، أنها تنتقد أداءها كثيرًا وتحللها لتتحقق مما كان خاطئًا أو صائبًا.

قدمت الممثلة كريتي سانون، أول ظهور لها في بوليوود منذ خمسة أعوام مع فيلم Heropanti، ومنذ ذلك الحين لم تنظر إلى الوراء أبدًا.

في العام الماضي، ظهرت في فيلم Housefull 4 متعدد الأغنيات مع أكشاي كومار، كما لعبت دور البطولة في تعدد Lukka Chuppi مقابل كارتيك آريان. قد يكون أداء فيلميها الآخرين في العام الماضي Panipat وفيلم Arjun Patiala، أقل من التوقعات، لكن تم الترحيب بأدائها في هذه الأفلام.

تشعر كريتي بأنها تتطور كممثلة

قالت كريتي في مقابلة معها: "لقد تطورت بالتأكيد كعنصر فاعل على مر السنين. لم يكن لدي أي تدريب في أي دورة صناعة الأفلام، وليس لدي خلفية، كل ما تعلمته هو في العمل. عملي التمثيل هو عضوي وعفوي للغاية ولكن يتطلب بعضًا من الواجب المنزلي، ولا توجد صيغة ثابتة حيث يجب أن يكون الشخص قادرًا على فهم مهنته بشكل أفضل، ومعرفة ما هو العمل وما هو غير ذلك، أو يحتاج المرء إلى العمل وتجربته أو التفكير في طريقة أخرى يمكنك بها، وقالت مفاجأة للجمهور كل هذه الأشياء تنميني".

كريتي تؤمن أيضًا بتحليل عملها

تابعت كريتي قائلة: "عندما يتعلق الأمر بأدائي، فأنا شديدة الانتقاد بشأنه. أقوم بتحليل أدائي وأرى ما حدث من خطأ أو صواب. أشعر باليوم الذي أشعر فيه بالسعادة أو الرضا، ثم يصبح ذهني راكدًا، هذا ما لا أريده".

وأضافت كريتي: "لقد تعلمت من الأخطاء ومن خلال القيام بذلك، أشعر أنني قد وسعت أفقي. والآن أنا أنظر إلى الأمور من منظور مختلف".


ليس هذا فقط، فإن الممثلة البالغة من العمر 29 عامًا منفتحة الآن للقيام بأدوار أكثر خطورة وتحديًا. وجاء هذا الإدراك لها أكثر قليلًا بعد تصوير دورها في فيلم Panipat.

قالت كريتي: "أدوار مثل دوري في فيلم Panipatتشجعك وتمنحك الثقة في القيام بشيء مختلف. لم يكن من السهل بالنسبة لي أن أصف تلك الشخصية لأنها كانت تستند إلى شخص حقيقي يمثل شخصية مهمة في تاريخنا. أنا محظوظة لأنني حصلت على فرصة للقيام بهذا الدور، وأشعر أنني أكثر ثقة في المخاطرة".

في عام 2020، تم تعيين كريتي لجذب معجبيها بالأدوار التي لم تقم بها من قبل على الشاشة. ستُلعب دور أم بديلة في فيلم Mimi، وهي أيضًا جزء من فيلم أكشاي كومار Bachchan Pandey.

قالت كريتي عن دورها في فيلم Mimi: "أنا متحمسة للغاية لدوري في فيلم Mimiلأنه أول فيلم يثقل كاهلي تمامًا. موضوع الفيلم مهم جدًا ولم يتم إعداد العديد من الأفلام بشكل صحيح حول موضوع الأرحام. أنا سعيدة جدًا بالعمل مع الأشخاص الذين تمكنوا من إنشاء مثل هذا الفيلم المهم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم بوليوود كريتي سانون الفجر الفني العام 2020 Panipat

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

منذ يوم

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

الآن

فضيحة جنسية لنجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

منذ ساعة و 11 دقيقة

ليفربول يرمي 77 مليون يورو لخطف مدافع قبل ريال مدريد

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفاوض مهاجم أسوان

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يعلن مفاجأة وراء عدم قيد كهربا في قائمته المحلية

منذ حوالي 9 ساعات

داليا البحيري: موت بنتي رسالة من ربنا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

سقطة فادحة في قضية كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

خاص لـ"الفجر الرياضي".. حقيقة تعاقد الأهلي مع مهاجم الإفريقي التونسي

منذ 42 دقيقة

عاجل.. تعرف على سبب وفاة مذيعة قناة الحدث نجوى قاسم

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ يوم

الأهلي يحرج الجبلاية لقيد كهربا بـ8 ملايين جنيه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مباراة الزمالك وأسوان مهددة بالإلغاء

منذ ساعة

عاجل.. منع مرتضى منصور من مباراة الزمالك وأسوان

منذ ساعة و 20 دقيقة

موضوعات متعلقة

أكشاي كومار يدعم الرياضيين الهنود قبل انطلاق دور الألعاب الأسيوية 2018

منافسة شرسة على شباك التذاكر في موسم الكريسماس بين أكشاي كومار وعامر خان

بساري أحمر.. كريتي سانون بإطلالة جديدة على "الانستجرام"

تأجيل إطلاق فيلم أكشاي كومار "Bachchan Pandey"

"كريتي سانون" تجسد البطولة النسائية في فيلم أكشاي كومار الجديد

اغنية Filhall تصبح أسرع فيديو كليب يصل لـ 100 مليون مشاهدة في تاريخ بوليوود

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:11 م

عاجل.. مباراة الزمالك وأسوان مهددة بالإلغاء

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

02:00 م

عاجل.. تعرف على سبب وفاة مذيعة قناة الحدث نجوى قاسم

12:57 م

فضيحة جنسية لنجم ريال مدريد

02:21 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

09:30 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status