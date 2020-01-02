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بالبيكيني.. موني روي ترحب بعام 2020

الخميس 02/يناير/2020 - 02:31 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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نشرت الممثلة الهندية موني روي، صورة بالبيكيني على الشاطئ وهي تودّع عام 2019، وأبدت استعدادها لإلقاء التحية على عام 2020.

شاركت موني روي صورة على إنستجرام وكتبت: "آخر غروب في عام 2019، لا أَستطيعُ الإنتِظار حتى أقول مرحبًا 2020".

في 1 يناير، انتقلت موني إلى إنستجرام لمشاركة صورة في بيكيني أصفر أثناء ترحيبها بالعام الجديد. وعلقت عليها: "يا غريب، أنا ممتن لكل ما أنت على وشك إلقاءه علي 2020".

كانت موني في دبي للاحتفال بليلة رأس السنة مع صديقاتها أنيشا فارما وفيشاخا دوجار وشيفاني مالك وسوناكشي مالك.

موني روي ظهرت لأول مرة في بوليوود مع أكشاي كومار في فيلم Gold، تم مقارنتها مع راجكومار راو في فيلم Made in China.

ستظهر موني قريبًا مع أميتاب باتشان، آليا بهات، رانبير كابور في فيلم Brahmastra، حيث تلعب دور الخصم.
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