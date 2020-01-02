نيشان عن وفاة نجوى قاسم: خبر مفجع .. تخوننا الكلمات أمام هيبة الموت

نعى الإعلامي اللبناني نيشان ببالغ الحزن والأسى الإعلامية نجوى قاسم التي وفاتها المنية في منزلها.





وغرّد نيشان على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر": "خبر وفاة الزميلة نجوى قاسم مُفجِع. تخونُنا الكلمات أمام هيبة الموت. حزين جدّا. البقاء لله".





وكان علي جابر، مدير مجموعة قنوات "إم بي سي"، قد أعلن في وقت سابق عن سبب وفاة الإعلامية نجوى قاسم، حيث صرح أنها تعرضت لذبحة قلبية أدت إلى وفاتها.





وتابع جابر أن نجوى كانت تعاني من أزمة صحية منذ فترة، ولكنها كانت تقاوم المرض لمواصلة عملها الإعلامي.





يُذكر أن الإعلامي مالك الروقي، مدير أخبار قنوات "إم بي سي" في السعودية، قد أعلن في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" وفاة نجوى قاسم مذيعة قناة العربية، مقدمًا التعازي للزملاء وعائلتها.



