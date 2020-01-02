ننشر تحقيقات النيابة في قتل مندوب مبيعات بمصر القديمة

تواصل نيابة مصر القديمة الجزئية التحقيقات فى واقعة قتل مندوب مبيعات على يد عاطل بإطلاق النار عليه مما أدى الى وفاته، بسبب خلافات سابقة بينهم، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.





كما أمرت النيابة فى وقت سابق بتشريح جثة المجنى عليه وارسال بيان بالصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ذلك.





تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وصول شاب إلى مستشفى قصر العيني، مقيم في منطقة عين الصيرة، دائرة قسم مصر القديمة، مصاب بطلق ناري في الظهر.





على الفور انتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ، وتبين أن خلافات سابقة بين المصاب، وشاب مقيم في منطقة بولاق الدكرور، تسببت في هذه الواقعة، وفي الساعة الخامسة تجددت الخلافات بينهما، ما دفع الأخير إلى إطلاق عيار ناري من سلاح كان بحوزته؛ حال استقلال المجني عليه سيارته بكورنيش مصر القديمة، ما أحدث إصابته التي نُقل على إثرها إلى المستشفى.



