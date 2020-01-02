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الإفتاء توضح حكم نشر صورة للمتوفي بمواقع التواصل

الخميس 02/يناير/2020 - 02:29 م
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الدكتور محمد وسام
الدكتور محمد وسام
رقية جمال
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أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم نشر صورة للميت على مواقع التواصل الاجتماعي بنية الدعاء له، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها في هذا السياق، على صفحتها عبر "فيسبوك".

وعقب الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بالدار، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الخميس، قائلًا: "إنه يجوز شرعًا نشر صورة للميت على مواقع التواصل الاجتماعي بنية الدعاء له، ولا مانع شرعي في ذلك".

وتابع مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بالدار، أن من يفعل ذلك، يريد أن يتذكر الناس هذا الوجه، ويتذكروا حسناته ويدعون له، ويرق قلبهم برؤيته، ويبعثه ذلك على إخلاص الدعاء، فيستجيب الله ويرتفع الأموات بدعاء الأحياء.
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