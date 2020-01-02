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افتتاح مكتب عمل بالمنطقة الحرة في الإسماعيلية

الخميس 02/يناير/2020 - 02:29 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، افتتاح مكتب للعمل متعدد الأنشطة للتشغيل، والتفتيش، والسلامة، وعلاقات العمل، داخل المنطقة الحرة والصناعة بالإسماعيلية.

وأضاف "سعفان"، أنه من المقرر أن يخدم المكتب قرابة ١٤ ألف عامل يعملون في نحو ١٠٨ مصانع داخل المنطقة الحرة والصناعية.

وأوضح ضرورة تسهيل وتيسير الخدمات المقدمة من خلال المكتب، مشيرا إلى سيقوم بتقديم جميع الخدمات التي تقدمها المديرية داخل المنطقة الحرة وبالقرب من جميع المصانع والشركات العاملة بالمنطقة تسهيلا على هذه الشركات والعمالة بها.

كان "سعفان" أناب ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير المديرية بافتتاح المكتب، حيث رافقه المهندس أيمن صالح رئيس المنطقة الحرة والاستثمارية بالإسماعيلية، تنفيذا لاتفاق التعاون بين المديرية والمنطقة الحرة.

وقال مدير المديرية: إن المكتب يضم العديد من الأنشطة منها استخراج شهادات القيد (كعب العمل)، وتراخيص مزاولة المهنة وشهادات قياس المهارة للعاملين في المهن الحرفية، كما يتضمن نشاط المكتب استقبال الشكاوى العمالية والانتقال الفوري للعمل على حلها أو تلافيها قبل تفاقمها ووجود المكتب بالقرب من هذه المصانع يجعله قادرا على التنبؤ بالمشكلات قبل وقوعها وبالتالي العمل والتدخل مبكرا تلافيها.

وتابع: يوجد بالمكتب وحدة المفاوضة الجماعية والتي تعتبر من أهم وحدات المكتب لارتباطها الوثيق بفض الإضرابات والاحتجاجات العمالية والتحرك السريع بين العمال وأصحاب الأعمال للتوصل إلى حلول وتسويات سريعة لعدم توقف عجلة الإنتاج بالمصانع.

كما يتضمن المكتب نشاط التشغيل للشباب الباحث عن عمل من خلال قاعدة بيانات محدثة عن فرص العمل المتاحة بالمصانع والشركات بالمنطقة الحرة، فضلا عن نشاط التفتيش العمالي، حيث يتمكن جهاز التفتيش من القيام بدوره في عمليات التفتيش عن مدى تطبيق الشركات والمصانع بالمنطقة الحرة والاستثمارية لقانون العمل، والقوانين الخاصة بالاستثمار، السلامة والصحة المهنية للتحقق من مدى تطبيق وتوافر اشتراطات الأمان البيئي وداخل المنشآت الصناعية.
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