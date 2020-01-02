حبس تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالجيزة

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات لسرقة السيارات من مناطق الدقي وبولاق وأكتوبر، بأسلوب المفتاح المصطنع.





وكشفت التحقيقات، أنهم تشكيل عصابي يقوموا بسرقة السيارات في أوقات متأخرة من الليل، ويخفوها بمنطقة أكتوبر، ثم يقوموا بالاتصال بصاحبها لمساومته، لمبالغ مالية، ويتقاسمون المبالغ بعد ذلك، فيما ارتكبوا 8 وقائع قبل ذلك





وأفادت التحقيقات، أنهما تم القبض عليهما قبل مساومة مالكي السيارتين الآخرين على إعادتهما، وأرشدا عن مكان إخفائهما بنطاق قسم ثان أكتوبر.





كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالجيزة لسرقات السيارات بعد ارتكابهما 8 حوادث سرقة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.





وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام عاطلين لهما معلومات جنائية مسجلة، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" مُتخذان من دوائر أقسام شرطة "أول وثان أكتوبر، بولاق الدكرور، الدقي" مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.