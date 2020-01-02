Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالجيزة

الخميس 02/يناير/2020 - 02:28 م
Advertisements
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات لسرقة السيارات من مناطق الدقي وبولاق وأكتوبر، بأسلوب المفتاح المصطنع.

وكشفت التحقيقات، أنهم تشكيل عصابي يقوموا بسرقة السيارات في أوقات متأخرة من الليل، ويخفوها بمنطقة أكتوبر، ثم يقوموا بالاتصال بصاحبها لمساومته، لمبالغ مالية، ويتقاسمون المبالغ بعد ذلك، فيما ارتكبوا 8 وقائع قبل ذلك

وأفادت التحقيقات، أنهما تم القبض عليهما قبل مساومة مالكي السيارتين الآخرين على إعادتهما، وأرشدا عن مكان إخفائهما بنطاق قسم ثان أكتوبر.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالجيزة لسرقات السيارات بعد ارتكابهما 8 حوادث سرقة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام عاطلين لهما معلومات جنائية مسجلة، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" مُتخذان من دوائر أقسام شرطة "أول وثان أكتوبر، بولاق الدكرور، الدقي" مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

Advertisements

أخبار تهمك

سقطة فادحة في قضية كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

الآن

فضيحة جنسية لنجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يفاوض مهاجم أسوان

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

منذ ساعة و 11 دقيقة

الأهلي يحرج الجبلاية لقيد كهربا بـ8 ملايين جنيه

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يعلن مفاجأة وراء عدم قيد كهربا في قائمته المحلية

منذ حوالي 9 ساعات

ليفربول يرمي 77 مليون يورو لخطف مدافع قبل ريال مدريد

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. منع مرتضى منصور من مباراة الزمالك وأسوان

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ يوم

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

منذ يوم

داليا البحيري: موت بنتي رسالة من ربنا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

الآن

عاجل.. مباراة الزمالك وأسوان مهددة بالإلغاء

منذ ساعة

خاص لـ"الفجر الرياضي".. حقيقة تعاقد الأهلي مع مهاجم الإفريقي التونسي

منذ 42 دقيقة

عاجل.. تعرف على سبب وفاة مذيعة قناة الحدث نجوى قاسم

منذ ساعتين و 14 دقيقة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:11 م

عاجل.. مباراة الزمالك وأسوان مهددة بالإلغاء

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

02:00 م

عاجل.. تعرف على سبب وفاة مذيعة قناة الحدث نجوى قاسم

12:57 م

فضيحة جنسية لنجم ريال مدريد

02:21 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

09:30 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status