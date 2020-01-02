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محافظ القليوبية يوجه بحل مشكلات المواطنين في اللقاء الأسبوعي

الخميس 02/يناير/2020 - 02:25 م
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اللقاء
اللقاء
محمد نبيل
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عقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية اليوم، اللقاء الجماهيري بالمواطنين، بحضور الدكتور عواد أحمد علي، السكرتير العام، واللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد؛ لفحص مشاكلهم والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات والهيئات المختلفة.

واستقبل المحافظ، العديد من المواطنين بالديوان العام، وفحص الطلبات ووجهها إلى المختصين، وأنهى بعضها بشكل فوري تليفونيا.

وكان محافظ القليوبية كلف الجهاز التنفيذي والقطاعات الخدمية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفوري لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم، مؤكدًا أنه يتابع حل مشاكل المواطنين شخصيًا، بالتنسيق مع الجهات كافة، على أن يتم تسجيل الشكاوى مسبقًا بإدارة خدمة المواطنين.

وطالب المحافظ، رؤساء المراكز والأحياء ومديري المديريات، بتفعيل اللقاءات الدورية مع المواطنين والنزول على أرض الواقع؛ للوقوف على الاحتياجات الفعلية لهم، والعمل على اتخاذ الإجراءات كافة، لحل المشاكل وتحسين الخدمات المقدمة.

وشهد اللقاء عرض ما يزيد على 15 طلبا من المواطنين، ووجه "الهجان" بفحصها وتشكيل لجان من المتابعة الميدانية بالمحافظة، والتفتيش والمتابعة لفحص شكوى بعض المواطنين، فضلًا عن حل بعض الشكاوى الخاصة، بتحليل عينات مياه الشرب والصرف الصحي، ببعض القرى، وتكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتوصيل مرفق الصرف الصحي، لبعض المناطق استجابة لشكوى الأهالي، وتذليل العقبات أمام التنفيذ وفقًا لخطة الشركة.
محافظ القليوبية يوجه بحل مشكلات المواطنين في اللقاء الأسبوعي
محافظ القليوبية يوجه بحل مشكلات المواطنين في اللقاء الأسبوعي
محافظ القليوبية يوجه بحل مشكلات المواطنين في اللقاء الأسبوعي
محافظ القليوبية يوجه بحل مشكلات المواطنين في اللقاء الأسبوعي
محافظ القليوبية يوجه بحل مشكلات المواطنين في اللقاء الأسبوعي
محافظ القليوبية يوجه بحل مشكلات المواطنين في اللقاء الأسبوعي
محافظ القليوبية يوجه بحل مشكلات المواطنين في اللقاء الأسبوعي
محافظ القليوبية يوجه بحل مشكلات المواطنين في اللقاء الأسبوعي
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