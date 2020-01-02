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وقفات إحتجاجية بحقلي نوارة و الواحة في صحراء تطاوين..والإتحاد الجهوي للشغل يدعو مجلس النواب إلى عقد جلسة خاصة بالجهة

الخميس 02/يناير/2020 - 01:27 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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دعا الإتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية خاصة بجهة تطاوين، وإلى تشكيل لجنة تتصل بالمعتصمين في ساحة مقر الولاية وتفتح أبواب التفاوض معهم.

وطالب الإتحاد إلى كشف أسباب تعطيل تنفيذ التعهدات السابقة الخاصة بالجهة والعمل على إزالتها، ووجّه دعوة لرئيس الجمهورية إلى التحرك والتفاوض مع المعتصمين، في ظل تأخّر تشكيل الحكومة وعدم جدية حكومة تصريف الأعمال.

كما دعا الإتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، منظوريه بشركة OMV البترولية المنتصبة بصحراء الجهة، إلى تنفيذ سلسلة من الوقفات الإحتجاجية، لمدة 3 ايام انطلاقا من اليوم الخميس 02 جانفي 2020.

وتأتي مطالبة الإتحاد بتنفيذ الوقفات الإحتجاجية لمنظوريه بشركة OMV البترولية، بسبب عدم جدية الشركة في التفاوض مع الطرف النقابي حول وضعية أعوان و اطارات اكادمية نوارة و مراجعة عقود الشغل، حسب نصّ البيان.
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