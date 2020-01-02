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أصالة توجه دعوة تفاؤل لمريضات السرطان في حفل خيري

الخميس 02/يناير/2020 - 01:27 م
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بوابة الفجر
محمد حنفي
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تجري المؤسسة العلمية لمرضى أورام الثدي والنساء "BGICS"، استعدادات علي قدم وساق من أجل التحضير للحفل السنوي الخيري الضخم الذي تنظمه ويقام بأحد فنادق مصر الجديدة، وتحيه النجمة أصالة تحت شعار "بعشق حياتي" والذي سيقام 10 يناير الجاري، وتخصص أرباحها للتبرعات لعلاج مرضى السرطان.


وقال دكتور هشام الغزالي أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس، ورئيس المؤسسة : "هذا العام نقوم باستكمال مسيرة الابحاث الخاصة بمرض السرطان الذي تتعرض له النساء، وإمكانية توفير العلاج لهن، والوصول إلي العلاج الأنسب لكل مريضة خاصة في أورام الثدي والرئة والقولون والمبيض وحديثا لأورام الساركوما وأورام الرأس أو الرقبة، والكثير من الأورام النادرة والمستعصية، حيث سيتم تخصيص ريع الحفل الخيري لإستكمال مسيرة العلاج وهذه الابحاث، فلطالما حلمنا أن تكون مصر خالية من السرطان".


وأضاف الغزالي: "عندما تواصلنا مع النجمة أصالة لمشاركتنا هذا العام في الحفل السنوي الخيري الضخم الذي تنظمه المؤسسة، رحبت علي الفور وأكدت علي انها سعيدة بأن يكون لها دورا في استكمال مسيرة العلاج والابحاث من أجل القضاء علي السرطان وأنواعه لدي السيدات، واخترنا معا اسم الحفل لأحد اغنياتها بعنوان "بعشق حياتي" لأن كلمات الأغنية تدعو السيدات إلي تحدي العالم وكل مايحدث لهن وأن يكن أفضل حال بالرغم من كل الظروف اللاتي تمر بهن، فهي اشبه بدعوة إلي التفاؤل وتغيير الحالة النفسية لمريضات السرطان للأفضل".


وقسمت شركة سكاي فيجين المنظمة للحفل أسعار تذاكر الحفل، إلى 3 فئات، وهي 850 ، 1500، و2000 جنيهًا، على أن يتم الحجز من خلال تيكيت مارشيه، مؤكدين أن الأقبال علي بيع التذاكر يتم بشكل سريع.
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