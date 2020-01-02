Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليوم.. إعلان الفائزين بـ'مسابقة مصر 2019 لأفضل صورة صحفية'

الخميس 02/يناير/2020 - 01:27 م
Advertisements
جانب من التحضيرات للمعرض
جانب من التحضيرات للمعرض
ميسون أبو الحسن
Advertisements
تنظم شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، اليوم، معرض صور "مسابقة مصر 2019 لأفضل صورة صحفية" بساقية الصاوي.

وبدأت الشُعبة منذ الأمس، الإعداد للمعرض، وتعليق صور الزملاء المشاركين، بالإضافة إلى الجوائز والتجهيزات.

يأتي ذلك بحضور كوكبة من شيوخ وأساتذة التصوير الصحفي، والتي تعد المسابقة الأكبر والأهم في مصر في مجال التصوير الصحفي، وتُقام سنويًا منذ عام 2007، على غرار مسابقة World Press Photo.

ويأتي المعرض بمشاركة 150 مصور، وسيعرض خلال حفل الافتتاح أكثر من 250 عملًا تُعبر عن أهم أحداث عام 2019، ويشهد الحفل إعلان أسماء الفائزين وتسليم الجوائز لأفضل صورة صحفية لعام 2019، في الفروع الخبرية والرياضية والحياة اليومية والقصص المصورة، ولأول مرة تضم المسابقة فرعًا لطلاب الجامعات.

كما سيتم تسليم جائزة لأفضل فيديو صحفي، وتكريم بعض رواد التصوير الصحفي في مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مسابقة مصر لأفضل صورة صحفية شعبة المصورين الصحفيين الفجر

أخبار تهمك

داليا البحيري: موت بنتي رسالة من ربنا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يفاوض مهاجم أسوان

منذ ساعتين و 23 دقيقة

سقطة فادحة في قضية كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

الآن

نيمار في برشلونة بـ180 مليون يورو

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. تعرف على سبب وفاة مذيعة قناة الحدث نجوى قاسم

منذ 43 دقيقة

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

منذ أقل من ساعتين

مباريات ريال مدريد في بداية العام الجديد.. صدفة أم لعنة؟

منذ ساعة

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

الآن

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

منذ يوم

الأهلي يحرج الجبلاية لقيد كهربا بـ8 ملايين جنيه

منذ حوالي 3 ساعات

ليفربول يخطط لضم ثنائي نوريتش سيتي

منذ ساعة و نصف

الزمالك يحتفل بالفوز على الأهلي بالـ"ستة"

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الأهلي يعلن مفاجأة وراء عدم قيد كهربا في قائمته المحلية

منذ حوالي 7 ساعات

موعد انطلاق قناة الزمالك

منذ 42 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"الصحفيين" تعلن عن مسابقة التفوق الصحفي.. تعرف على التفاصيل

22 ديسمبر.. إعلان جوائز أفضل صور صحفية في مصر لعام ٢٠١٨

نقيب الصحفيين يفتتح معرض 'أفضل صورة صحفية' بساقية الصاوي (صور)

روسي يحصد جائزة أفضل مصور في العالم

'الأعلى للإعلام' ينعى مصور 'اغتيال السادات'

فتح باب التقديم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية.. تعرف على التفاصيل

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
11:56 ص

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

09:30 م

الأهلي يعلن مفاجأة وراء عدم قيد كهربا في قائمته المحلية

06:17 ص

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

09:15 م

سقطة فادحة في قضية كهربا

08:51 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status