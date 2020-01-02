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هكذا استقبل أرجون كابور وماليكا آرورا العام الجديد

الخميس 02/يناير/2020 - 01:25 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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انتقلت ماليكا آرورا إلى إنستجرام، لمشاركة صورة لآرجون كابور وهي تحتفل بالعام الجديد.

اتضح أن عام 2019 كان عامًا مميزًا لكل من ماليكا آرورا وأرجون كابور، حيث قاما الإثنان بالدخول في علاقة رسمية هذا العام، فبدءًا من الظهور معًا في المناسبات العامة، وانتهاء بإسقاط واحدهما الآخر في المطار وإعلانه في وسائل الإعلام الاجتماعية، لقد صادفنا صورة للزوجين يرحبان بـ 2020 معًا.

علقت ماليكا على الصورة قائلة: "شمس، نجمة، نور، سعادة... 2020".

بالتدقيق إلى صورة ماليكا، يبدو أن الزوجين في عطلة على الشاطئ. ومع ذلك لم يذكر الإثنان أي شئ.

في العام الماضي في يونيو، قامت ماليكا بجعل علاقتهم رسمية مع أمنية عيد ميلاد أرجون. وكانت قد كتبت في تلك المناسبة رسالة رومانسية تقول: "عيد ميلاد سعيد يا أرجون كابور المجنون المضحك بجنون. الحب والسعادة دائما".

كانت ماليكا متزوجة في وقت سابق من أرباز خان، لكن الزوجين تطلقا في عام 2017 بعد 19 عامًا من الزواج.
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نجوم بوليوود ماليكا آرورا الفجر الفني العام 2020 أرجون كابور

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