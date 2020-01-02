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لقبت بـ"قطعة الكريستال".. من هي مذيعة العربية نجوى قاسم؟

الخميس 02/يناير/2020 - 01:22 م
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نجوى قاسم
نجوى قاسم
صلاح حسن
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غيّب الموت عن عالمنا اليوم الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم مذيعة قناة العربية والحدث إثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 52، في منزلها بدبي.


ويرصد "الفجر الفني" في السطور التالية أبرز المعلومات عن الإعلامية الراحلة نجوى قاسم، التي وُلدت في 7 يوليو عام 1967 في بلدة جون.


نالت نجوى قاسم صاحبة الـ 52 عامًا لقب قطعة الكريستال كمال أطلق عليها زملاؤها في موقع "العربية" التي انضمت إليها عام 2004، رغبة منها في قناة أكثر تخصصًا في الأخبار السياسية، قبل أن تقضي 11 عامًا في تلفزيون المستقبل اللبناني.


والإعلامية نجوى قاسم تعمل مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية، أهمها البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي العربية والعربية الحدث، وقامت بتغطية أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان.
نجوى قاسم
نجوى قاسم



في 2004 نهضت نجوى قاسم من بين الحطام حاملة المايكرفون بعد دقائق من انفجار استهدف مكتب قناة العربية في بغداد لتُبث على الهواء وقائع الحادث قبل أن تهرع إلى الشارع لإيقاف السيارات لنقل الجرحى للمستشفيات فيما كانت هناك عدة جثث قد تناثرت اشلائها جراء قوة الانفجار ومن هنا أطلقت عليها صحيفة الرياض السعودية لقب "المراسلة الحربية" بعد تغطيتها الانفجار أثناء تواجدها بداخل المكتب.


حصلت نجوى قاسم على جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع لل​إعلام​ ببيروت عام 2006، وفي العام 2011 تم اختيارها بين أقوى مائة سيدة في العالم العربي من قبل مجلة أريبيان بزنس وحصلت في العام 2012 على جائزة مؤسسة مي شدياق للإبداع التلفزيوني.


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