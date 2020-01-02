لقبت بـ"قطعة الكريستال".. من هي مذيعة العربية نجوى قاسم؟

غيّب الموت عن عالمنا اليوم الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم مذيعة قناة العربية والحدث إثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 52، في منزلها بدبي.

ويرصد " الفجر الفني " في السطور التالية أبرز المعلومات عن الإعلامية الراحلة نجوى قاسم، التي وُلدت في 7 يوليو عام 1967 في بلدة جون.

نالت نجوى قاسم صاحبة الـ 52 عامًا لقب قطعة الكريستال كمال أطلق عليها زملاؤها في موقع "العربية" التي انضمت إليها عام 2004، رغبة منها في قناة أكثر تخصصًا في الأخبار السياسية، قبل أن تقضي 11 عامًا في تلفزيون المستقبل اللبناني.

والإعلامية نجوى قاسم تعمل مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية، أهمها البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي العربية والعربية الحدث، وقامت بتغطية أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان.







