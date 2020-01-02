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لقاء بين الجملي و وفد من حركة النهضة لتعديل التشكيل الحكومي

الخميس 02/يناير/2020 - 01:17 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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نشرت حركة النهضة بيانا يوم أمس الأربعاء 01 جانفي 2020، أفادت فيه أنّ رئيس الحركة راشد الغنوشي وعددا من قياداتها، إلتقوا أول أمس الثلاثاء 31 ديسمبر 2019، رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي الذي تولى عرض مشروع تشكيلة الحكومة. 

وأوضح البيان أنّ وفد الحركة أبدى "عددا من الملاحظات الهادفة لتطوير المقترح حتى يكون اكثر استجابة لتطلعات التونسيين والتونسيات وقدرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة".

وأشار البيان، إلى أنّ مؤسسات الحركة ما تزال في انتظار التشكيلة النهائية للحكومة، لاتخاذ الموقف المناسب منها.

ويذكر بأنه كان من المنتظر أن يعلن الحبيب الجملي عن تركيبة حكومته، يوم أمس خلال الندوة الصحفية التي عقدها بقصر قرطاج عقب لقاءه برئيس الدولة قيس سعيّد، لكنّه لم يكشف عن أسماء أعضاء حكومته.

في المقابل ذكرت رئاسة الجمهورية في بيان، أنّه كان من المنتظر أن تخصّص الندوة الصحفية التي عقبت اللقاء لتقديم تركيبة الحكومة الجديدة، لكن تمّ اختيار مواصلة المشاورات، على أن يتمّ الإعلان عن تشكيل الحكومة في أقرب الآجال، وفق نصّ البيان.
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