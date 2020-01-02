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أسعار الحديد اليوم الخميس 2-1-2019 في الأسواق المحلية

الخميس 02/يناير/2020 - 01:12 م
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أسعار الحديد اليوم
أسعار الحديد اليوم
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أسعار الحديد اليوم 

استقرت أسعار الحديد اليوم الخميس 2-1-2019  وذلك استمرار لحالة الاستقرار التي شهدها الحديد في الاسواق المحلية خلال تعاملات 2019 وننشر فيما يلي اخر تجديثات أسعار الحديد اليوم وجاءت على النحو التالي:

ارتفاع أسعار الحديد خلال الشهر الماضي

ارتفعت أسعار الحديد خلال الشهر الماضي بقيادة شركة عز للصلب سعر طن حديد عز 10600 جنيه، وأعلنت شركة حديد المصريين رفع الأسعار بنحو 200 جنيه اليوم، من جانب أخر أعلنت تخفيض مجموعة بشاي للصلب عن سعر تسليم أرض المصنع ليسجل سعر طن الحديد 10300 جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة ويباع في الأسواق بنحو 10 ألاف و500 جنيهًا، وسبق أن ارتفع سعر حديد المصرين بنحو 100 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وارتفع سعر حديد الجارحي بنحو 400 جنيه.

أسعار الحديد اليوم الخميس فى الأسواق 

سعر حديد عز اليوم 10600 جنيهًا

سعر حديد المصريين 10300 جنيه للطن

سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن


سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن 


سعر حديد بشاي 10 آلاف و500 جنيه للطن


سعر حديد المراكبي 10 آلاف للطن

سعر حديد سرحان  10 آلاف و100 جنيه للطن

سعر حديد المعادي سجل 10 آلاف جنيه للطن

سعر حديد الجارحي اليوم 10 ألاف و 100 جنيه للطن

سعر حديد السويس 10 ألاف و200 جنيه للطن

سعر حديد عنتر 10 ألاف جنيه للطن

سعر حديد مصر ستيل 10 ألاف جنيه للطن

حديد العتال 10 ألاف جنيهًا للطن

حديد عز ما بين 10600 و 10650 جنيهًا للطن

حديد الجارحي 10250 و10300 جنيهًا للطن

الحديد الاستثماري 10050 جنيهًا للطن

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