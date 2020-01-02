قبل وفاتها بيومين.. نجوى قاسم تٌدّون وصيتها على "تويتر"





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر الوفاة بشكل مكثف عبر حسابتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعادوا نشر تغريدتها الأخيرة التي دونتها على حسابها الخاص بموقع تبادل التغريدات المصغر تويتر، وكانت في الدقائق الأخير من عام 2019، وتطلب من الله حماية وطنها لبنان، وكأنها تدون وصيتها قبل رحيلها.





وكتبت نجوى قاسم في تغريدتها قائلة: " يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب يا رب احفظ بلادنا وعينك على لبنان".









رحلت عن عالمنا صباح اليوم المذيعة ومقدمة البرامج السياسية نجوى قاسم، عن عمر ناهز الـ 51 عاما، حيث أصيبت بذبحة قلبية حسبما أعلن علي جابر مدير مجموعة قنوات إم بي سي.