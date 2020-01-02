خبير: منطقة قناة السويس الأهم في إفريقيا بالكامل





وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، هي الأهم في إفريقيا بالكامل وليس في مصر فقط؛ لكونها مرتبطة ارتباطا أساسيا بالترويج للمنتجات الإفريقية، من خلال منطقة التجارة الحرة القارية، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر بإقامة مركز لترويج المنتجات الإفريقية.



وأوضح "الخريبي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، أن عقد مؤتمر اقتصادي للترويج لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لما لدى مصر من بنية أساسية رائعة، وبنية تشريعية جيدة، والشراكات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الإفريقية الحرة، والمنطقة العربية الحرة، تعطي لما ينتج في مصر مزايا عديدة تتمثل في رخص التكلفة وفرص التصدير لجميع هذه الدول دون أي رسوم جمركية.



وتابع أنه لأول مرة يحدث في تاريخ مصر، أن يكون النشاط الاستثمار والاقتصادي الجاد، الذي يخلق فرص عمل موزع على جمهورية مصر العربية بأكملها، وهذا يعود لفكر وسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



قال الدكتور شريف الخريبي، الخبير الاقتصادي، إن أهم ما جاء في التعديل الوزاري الأخير، أن نشاط الاستثمار أصبح تابعا لرئيس مجلس الوزراء.