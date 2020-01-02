Advertisements
Advertisements
Advertisements

المنتخب التونسي لكرة اليد يشارك في دورة ودية بسويسرا

الخميس 02/يناير/2020 - 01:09 م
Advertisements
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
Advertisements
يتحوّل المنتخب التونسي لكرة اليد، اليوم الخميس 02 جانفي 2019، إلى سويسرا من أجل المشاركة في الدورة الدولية الودية "يالو كاب" "Yellow Cup"، والتي ستدور أيام 03 و04 و05 جانفي.

وسيخوض المنتخب التونسي، 3 مباريات ضد كل من هولاندا وسويسرا وأوكرانيا، وفقا للبرنامج التالي:

- الجمعة 03 جانفي على الساعة 17:54 : تونس – هولاندا
- السبت 04 جانفي على الساعة 20:15: تونس - سويسرا
- الأحد 05 جانفي 13:30: تونس - أوكرانيا

وفي ما يلي، قائمة اللاعبين المدعويين:

مكرم الميساوي
وسيم هلال
محمد صفر
أسامة البوغانمي
رفيق باشا
اسكندر زايد
سليم الهدوي
أسامة الجزيري
مصباح الصانعي
محمد السويسي
كمال العلويني
محمد أمين درمول
خالد حاج يوسف
 مروان شويرف
جهاد جاب الله
الياس حشيشة
أمين بنور
أسامة حسني
عصام الرزقي
رمزي مجدوب

ويذكر بأن مشاركة منتخب تونس في الدورة الدولية الودية "يالو كاب"، تأتي في إطار استعداداته لكأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، التي ستحتضنها تونس من 16 إلى 26 جانفي 2020.
Advertisements

أخبار تهمك

موعد انطلاق قناة الزمالك

منذ 43 دقيقة

مباريات ريال مدريد في بداية العام الجديد.. صدفة أم لعنة؟

منذ ساعة

نيمار في برشلونة بـ180 مليون يورو

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يفاوض مهاجم أسوان

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الأهلي يعلن مفاجأة وراء عدم قيد كهربا في قائمته المحلية

منذ حوالي 7 ساعات

عصام الحضري يرد بقوة على حسن حمدي

منذ حوالي 14 ساعة

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

الآن

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ يوم

داليا البحيري: موت بنتي رسالة من ربنا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يحتفل بالفوز على الأهلي بالـ"ستة"

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الأهلي يحرج الجبلاية لقيد كهربا بـ8 ملايين جنيه

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

منذ أقل من ساعتين

سقطة فادحة في قضية كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

الآن

عاجل.. تعرف على سبب وفاة مذيعة قناة الحدث نجوى قاسم

منذ ساعة الا ربع
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
11:56 ص

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

09:30 م

الأهلي يعلن مفاجأة وراء عدم قيد كهربا في قائمته المحلية

06:17 ص

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

09:15 م

سقطة فادحة في قضية كهربا

08:51 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status