المنتخب التونسي لكرة اليد يشارك في دورة ودية بسويسرا

يتحوّل المنتخب التونسي لكرة اليد، اليوم الخميس 02 جانفي 2019، إلى سويسرا من أجل المشاركة في الدورة الدولية الودية "يالو كاب" " Yellow Cup"، والتي ستدور أيام 03 و04 و05 جانفي.





وسيخوض المنتخب التونسي، 3 مباريات ضد كل من هولاندا وسويسرا وأوكرانيا، وفقا للبرنامج التالي:





- الجمعة 03 جانفي على الساعة 17:54 : تونس – هولاندا

- السبت 04 جانفي على الساعة 20:15: تونس - سويسرا

- الأحد 05 جانفي 13:30: تونس - أوكرانيا





وفي ما يلي، قائمة اللاعبين المدعويين:





مكرم الميساوي

وسيم هلال

محمد صفر

أسامة البوغانمي

رفيق باشا

اسكندر زايد

سليم الهدوي

أسامة الجزيري

مصباح الصانعي

محمد السويسي

كمال العلويني

محمد أمين درمول

خالد حاج يوسف

مروان شويرف

جهاد جاب الله

الياس حشيشة

أمين بنور

أسامة حسني

عصام الرزقي

رمزي مجدوب



