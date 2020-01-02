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أحمد السعدني: "أنا ضد عمل الأطفال في أى مهنة"

الخميس 02/يناير/2020 - 01:14 م
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أحمد السعدني
أحمد السعدني
نور طلعت
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أعرب الفنان أحمد السعدني، عن سعادته البالغة بنجاح مسلسله الجديد"شبر ميه"، حيث أكد على توقعه منذ البداية أن يحقق المسلسل نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية.

وقال "السعدني" في حواره لـ"الفجر الفني": "في الحقيقة كنت متوقع نجاح مسلسل"شبر ميه" عندما قرأت السيناريو منذ البداية، لما يضم من قضايا مهمة، وطبيعي أن يلاقي استحسان الجمهور".

وعن أصعب مشهد له في المسلسل قال: "الحمد لله لم أجد صعوبة في تصوير أي مشهد بالمسلسل، وسعيد بالتعاون مع كل فريق عمل "شبر مية" وجميعنا أهل وأصدقاء".

وعن التعامل مع الأطفال في التصوير قال،:" بعيدًا عن المسلسل في العموم التعامل مع الأطفال صعب جدًاِ، وأنا شخصيًا ضد عمل الأطفال سواء في الفن أو مهنة آخرى".

وأضاف أحمد: "ولكن عندما أتحدث عن أطفال المسلسل فهم موهوبين جدا ولديهم القدرة النفسية والبدنية للعمل، بالإضافة إلى حماسهم ورغيتهم في العمل أكثر من أي فنان في المسلسل".



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