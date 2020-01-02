أفضل مشروبات تمنحك الدفء والطاقة خلال فصل الشتاء

يحتاج الجسم خلال فصل الشتاء ومع انخفاض درجات الحرارة، للمشروبات الدافئة والتى تساعد على إمداد الجسم بالطاقة، وتساعده على القيام بالأعمال اليومية.



وفقا لما نصح بها خبراء التغذية تقدم لكم الفجر أفضل المشروبات فى فصل الشتاء:



الحلبة:

تعد الحلبة من المشروبات الهامة، لدى قدماء المصريين حيث سجلها الفراعنة على البرديات، لدروها الهام فى تدفئة الجسم وإمداده بالطاقة اللازمة، فضلا عن كونها مضاد للإلتهابات والميكروبات التى تنتشر فى فصل الشتاء.



حمص الشام:

يعتبر مشروب حمص الشام من المشروبات الشهيرة فى الشتاء، حيث يعمل على إمداد الجسم بالطاقة والتدافئة فى الشتاء.



السحلب:

تناول كوب واحد من السحلب يوميا، قادر على إمدادك بالطاقة والدفء، ويعتبر السحلب من أكثر المشروبات القادرة على منحك التدفئة فى الشتاء.



الشيكولاته الساخنة والكاكاو:

تعمل الشيكولاتة الدافئة والكاكاو على تحسين المزاج، فضلا عن منح الجسم الطاقة والدفء.



الزنجبيل:

يعد الزنجبيل من المشروبات المفضلة فى فصل الشتاء، وذلك لقدرته على تقوية الجهاز المناعى بجانب منح الدفء، ويفضل تناوله مع إضافة الليمون.



القرفة:

من الضرورى تناول مشروب القرفة فى فصل الشتاء، لدروه فى تقوية الجهاز المناعى فضلا عن تنشيطه للدورة الدموية، بجانب معالجة إبتهاب الحلق والسعال..



الشاي الأخضر:

يشتهر الشاى الأخضر بقدرته على حرق السعرات الحرارية، ولكنه يحتوى على فوائد أخرى من تقوية المناعة وتقليل نسبة الكوليسترول، فضلا عن مقاومته لأمراض الشتاء مثل البرد والرشح.



اليانسون والنعناع:

تعمل مشروبات اليانسون والنعناع، على إمداد الجسم بالطاقة والدفء والهدوء فى ليالى الشتاء، بجانب أنها فعالة بدرجة كبيرة فى مقاومة كآبة الشتاء.



وبجانب المشروبات الساخنة، ينصح خبراء التغذية بضرورة ممارسة التمارين الرياضية يوميا خلال فصل الشتاء.