عضو بالتكتل المدني: التواطؤ التركي القطري خطر على المنطقة



وأشار "فنوش"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن الرهان الحقيقي على الجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، منوها بأن ليبيا لم تعد تواجه إرهابيين من داخل ليبيا فقط، بل هناك إرهابيين يأتون إليها من خارج الحدود، مؤكدا أن الجيش الليبي يحقق انتصارات كبيرة على الأرض، ويقترب من القضاء على الإرهابيين.





وشدد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي، قرارا حاسما تجاه نقل حكومة السراج، إرهابيين من سوريا إلى معيتيقة.



قال يونس فنوش، عضو التكتل المدني الديمقراطي، إن التواطؤ التركي القطري، مع التنظيمات الإرهابية، أصبح يمثل خطرا على المنطقة العربية بأكملها، وأن السماح بوصول إرهابيين مرتزقة من أي مكان بالعالم، إلى ليبيا، هو كارثة بكل المقاييس.