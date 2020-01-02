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قوات أمريكية تتوجه إلى العراق لتأمين السفارة في بغداد (صور)

الخميس 02/يناير/2020 - 01:07 م
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قوات أمريكية
قوات أمريكية
وكالات
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غادرت مجموعة من القوات المظلية التابعة للجيش الأمريكي، اليوم الخميس، قاعدة فورت براغ بالولايات المتحدة، متجهة إلى العراق، حسبما ذكرت بعض وسائل الإعلام.

 

وقالت وسائل الإعلام، إن المجموعة التابعة لقوة رد الفعل السريع، ستقوم بحماية وتأمين السفارة الأمريكية في بغداد.

 

وتظاهر المئات من مؤيدي الحشد الشعبي، يوم الثلاثاء الماضي، في محيط السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد، احتجاجا على قصف أمريكي استهدف مواقع تابعة لقوات الحشد قبل ذلك بيومين أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

 

وحاول المتظاهرون اقتحام مقر السفارة الأمريكية، وأضرموا النار في بوابتها وأحرقوا نقاط تفتيش حولها، وأسفرت الاشتباكات بين حرس السفارة والمحتجين عن إصابة عشرات الأشخاص.

 

قوات أمريكية تتوجه إلى العراق لتأمين السفارة في بغداد (صور)
قوات أمريكية تتوجه إلى العراق لتأمين السفارة في بغداد (صور)
قوات أمريكية تتوجه إلى العراق لتأمين السفارة في بغداد (صور)
قوات أمريكية تتوجه إلى العراق لتأمين السفارة في بغداد (صور)
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حماية السفارة الامريكية بغداد امريكا القصف الأمريكي العراق اقتحام السفارة الامريكية

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