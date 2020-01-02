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سر بكاء مذيعة الحدث نجوى قاسم على الهواء قبل وفاتها بأيام

الخميس 02/يناير/2020 - 01:04 م
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نجوى قاسم
نجوى قاسم
الفجر الفنى
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رحلت عن عالمنا صباح اليوم مذيعة قناة الحدث الشهيرة نجوى قاسم، بعد اصابتها بذبحة صدرية حسبما أعلن الإعلامي علي جابر مدير مجموعة قنوات إم بي سي.

وعلى الفور اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر وفاة نجوى قاسم، وتحديدا موقع تبادل التغريدات المصغر تويتر، حيث كان يتابعها من خلاله الألاف من متابعيها.

وأعاد رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو للإعلامية نجوى قاسم مذيعة قناة الحدث، وهي تبكي قبل وفاتها بأسابيع وذلك بعدما وجه لها الثوار اللبنانيون من الساحات تحيّة محبة وتقدير لها.
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