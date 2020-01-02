ضبط 3 عاطلين بالنزهة لشروعهم في سرقة محل شهير





وأضاف الأول أنه نظرا لسابقة عمله بالمطعم المشار إليه، وفصله إثر خلافات بينه وبين المذكور، ما أثار حفيظته فخطط لسرقته حال خروجه من المحل عقب علمه بحيازته الرواتب الشهرية الخاصة بالعاملين بالمحل، وفي سبيل ذلك استعان بالمتهمين الثاني والثالث، لتنفيذ مخططهم إلى أن تم ضبطهم.





وبمواجهة باقي المتهمين، بما جاء بأقوال الأول، أيداها، وتحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.



ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على 3 عاطلين؛ لشروعهم في سرقة محل برجر بالنزهة، وأخطر مدير الأمن بالواقعة.وجاء ذلك في أثناء مرور الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة النزهة، وبصحبته القوة المرافقة، بشارع عبد الحميد بدوي، دائرة القسم، حيث تمكن من ضبط كل من "ع. ف.ع"، 23 سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة السلام اول وله محل إقامة أخر عزبة الهجانة، دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، و"و. ع" 19 سنة، عاطل ومقيم طريق مصر الإسماعيلية، دائرة قسم شرطة الشروق، و"ي. ع" 25 سنة، عاطل ومقيم عزبة الهجانة، دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وأصل بلدته دير مواس المنيا، حال تواجدهم داخل حديقة بمحل الضبط مستقلين دراجة بخارية ماركة حلاوة سوداء اللون من دون لوحات معدنية، قيادة الأول، وبحوزتهم 2 ماسك كحلي اللون، 2 قفاز طبي، لاصق أبيض طبي، 2 سلاح أبيض "مطواة، شفرة موس".وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بشروعهم في سرقة "ع. ص"، 37 سنة، المسئول عن مطعم برجر الكائن أمام نادي الشمس، دائرة القسم، ومقيم 31 شارع أحمد عابدين العجوزة، جيزة، كرها عنه، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.