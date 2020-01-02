الجيش الأمريكي يمنع الجنود من استخدام تطبيق TikTok

حظرت القوات الأمريكية استخدام تطبيق الفيديو الشهير TikTok من قبل جنودها، واصفة إياه بأنه تهديد أمني، حسبما ذكرت شبكة CNN.





انضم الجيش الأمريكي إلى القوات البحرية، التي اتخذت قرارًا مشابهًا في منتصف ديسمبر، قائلة إنه سيتم حظر الأشخاص الذين لن يقوموا بإزالة البرنامج من الهاتف الذكي الخاص بالخدمة على الشبكة الداخلية للبحرية، وفقا لهم ، فإن التطبيق الصيني يشكل تهديدا للأمن القومي ويمكن استخدامه لجمع المعلومات الشخصية للمواطنين الأمريكيين.





وقال المتحدث باسم الجيش الأمريكي لشبكة CNN: "في 16 ديسمبر، تم إرسال رسالة تفيد بأن تطبيق TikTok له مخاطر أمنية محتملة مرتبطة باستخدامه - الاحتياطات هي توخي الحذر عند تنزيل التطبيقات، ومراقبة النصوص غير العادية وغير الضرورية ، إلخ. احذفها فورًا وحذف TikTok لتجاوز أي إفشاء للمعلومات الشخصية ."



