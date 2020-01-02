خطة 23 مايو تنقل نيمار إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية في إسبانيا اليوم الخميس عن الخطة التي سينفذها البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل الانضمام إلى برشلونة عقب نهاية الموسم الجاري.



ورغب نيمار في العودة لصفوف ناديه الكتالوني السابق بعدما رحل عنه في صيف 2017 إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.



وذكرت صحيفة "السبورت" الإسبانية بأن نيمار سينفذ مخططًا للرحيل عن باريس سان جيرمان نهاية الموسم الجاري.



وأضافت الصحيفة بأن الخطة هي أنه يوم 23 من مايو المقبل سيكون أخر مباراة لباريس في الموسم, بعد ذلك بـ15 يوم من المُمكن أن يبلغ نيمار رابطة الدوري الفرنسي بأنه لا ينوي الإكمال ولن يفرضوا أي عقوبة فردية أو رياضية بشرط ان لا يؤثر طرف ثالث عليه.



وأضافت الصحيفة بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هو من سيحدد كم سيدفع نيمار تعويض للنادي الفرنسي.