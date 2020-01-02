Advertisements
Advertisements
Advertisements

خطة 23 مايو تنقل نيمار إلى برشلونة

الخميس 02/يناير/2020 - 01:17 م
Advertisements
نيمار
نيمار
علي نبوي
Advertisements
كشفت تقارير صحفية في إسبانيا اليوم الخميس عن الخطة التي سينفذها البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل الانضمام إلى برشلونة عقب نهاية الموسم الجاري.

ورغب نيمار في العودة لصفوف ناديه الكتالوني السابق بعدما رحل عنه في صيف 2017 إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة "السبورت" الإسبانية بأن نيمار سينفذ مخططًا للرحيل عن باريس سان جيرمان نهاية الموسم الجاري.

وأضافت الصحيفة بأن الخطة هي أنه يوم 23 من مايو المقبل سيكون أخر مباراة لباريس في الموسم, بعد ذلك بـ15 يوم من المُمكن أن يبلغ نيمار رابطة الدوري الفرنسي بأنه لا ينوي الإكمال ولن يفرضوا أي عقوبة فردية أو رياضية بشرط ان لا يؤثر طرف ثالث عليه.

وأضافت الصحيفة بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هو من سيحدد كم سيدفع نيمار تعويض للنادي الفرنسي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نيمار برشلونة باريس سان جيرمان الدوري الاسباني اخبار الرياضة

أخبار تهمك

الأهلي يحرج الجبلاية لقيد كهربا بـ8 ملايين جنيه

منذ حوالي 3 ساعات

نيمار في برشلونة بـ180 مليون يورو

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفاوض مهاجم أسوان

منذ ساعتين و 22 دقيقة

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

الآن

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

منذ يوم

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

الآن

الزمالك يحتفل بالفوز على الأهلي بالـ"ستة"

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. تعرف على سبب وفاة مذيعة قناة الحدث نجوى قاسم

منذ 42 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ يوم

الأهلي يعلن مفاجأة وراء عدم قيد كهربا في قائمته المحلية

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

منذ أقل من ساعتين

داليا البحيري: موت بنتي رسالة من ربنا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

مباريات ريال مدريد في بداية العام الجديد.. صدفة أم لعنة؟

منذ ساعة

ليفربول يخطط لضم ثنائي نوريتش سيتي

منذ ساعة و نصف

سقطة فادحة في قضية كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

موعد انطلاق قناة الزمالك

منذ 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

باريس يحدد سعر بيع نيمار لريال مدريد

باريس سان جيرمان يحدد 350 مليون يورو للتخلي عن نيمار

تفاصيل صفقة انتقال مبابي

أخبار برشلونة اليوم: البرسا يقدم عرض القرن لضم نيمار وميسي يقترب من ضرب رونالدو في كبري الصفقات وصفقة مدوية على الأبواب

أخبار برشلونة اليوم.. باريس يحدد شرطه لبيع نيمار وصدمة في البرسا بسبب ميسي وخطة محكمة لضرب الريال

التفاصيل الأخيرة لصفقة "نيمار" مع برشلونة وريال مدريد

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
11:56 ص

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

09:30 م

الأهلي يعلن مفاجأة وراء عدم قيد كهربا في قائمته المحلية

06:17 ص

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

09:15 م

سقطة فادحة في قضية كهربا

08:51 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status