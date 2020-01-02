موعد انطلاق قناة الزمالك

نجح مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك في التوصل لاتفاق مع إعلام المصريين على ظهور قناة النادي بشكل رسمي يوم 11 يناير الجاري، على أن يتم البدء في تسجيل الحلقات يوم 9 من الشهر ذاته.

وتبدأ قناة الزمالك بحفل كبير لرموز القلعة البيضاء ونجوم الفن والرياضة ومنهم محمد هنيدى وعمرو دياب ومدحت العدل وعصام كاريكا وطارق علام.

كان برومو قناة الزمالك ظهر أمس الأول على تردد 11449 أفقي معدل الترميز 27500 بدلًا من قناة دي إم سي كيدز.